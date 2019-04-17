Sepaş Enerji’nin desteklediği Mustafa Özmen bir kez daha birinci oldu.

Bolu, Düzce, Sakarya ve Kocaeli’nde hizmet verdiği 1,7 milyon müşterinin hayatına hizmetlerinin yanı sıra yürüttüğü sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle dokunmaya önem veren Sepaş Enerji’nin desteklediği Türkiye Kano Milli Takım sporcusu Mustafa Özmen yeni başarılara imza atıyor.

Köyceğiz Belediyesi tarafından düzenlenen Durgunsu Kano Bahar Kupası Yarışları’na katılan Mustafa Özmen 500 metre yarışlarında birinci oldu. Özmen, 200 metre yarışlarında da ikincilik kupasını kaldırdı.

2 kulüpten 189 sporcunun katıldığı yarışlarda önemli başarılara imza atan Mustafa Özmen, hedefi olan Türkiye’yi Olimpiyatlarda temsil etme yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirtti.

Mustafa Özmen Hakkında

1997 Adapazarı doğumlu Mustafa Özmen, 2013 yılında kano sporuna başladı, 2014 yılında Milli Takıma seçildi. Türkiye’yi Kano Milli Takımında Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında temsil etmektedir. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve kendi adına katıldığı yarışlarda çeşitli kategorilerde Türkiye Şampiyonluğu ve Avrupa ikinciliği bulunmakta olup Türkiye’de gerçekleşen birçok yarıştan madalya ve dereceyle dönmektedir. Dünya sıralamasında kendi kategorisinde 10. sırada bulunan Mustafa Özmen, gelecek vadeden bir sporcu olarak gösteriliyor.





