Şamdan’dan Tokyo’ya Bir Adım Daha!

İSTİKRAR ABİDESİ OLDU
Bronz madalya mücadelesinde Venezuellalı rakibi Jovanni Martinez’i 8-0 farklı mağlup ederek rahat bir galibiyet kazanan Şamdan, hem Bronz madalyanın sahibi oldu hem de Olimpiyat yolunda İtalyan rakibi Angelo Crescenzo’nun elenmesiyle önemli bir avantaj elde etti. Bu yıl gerçekleşen WKF Premier Lig ve Series A müsabakalarında kürsüyü neredeyse boş bırakmayan ve 2018 yılında ki başarılı performansını sürdüren Milli Sporcumuz, 2019 yılında gerçekleşen 11 Premier Lig ve Series A müsabakalarında 2 Altın, 3 Gümüş ve 4 Bronz madalya elde etti. Şamdan bu grafiğiyle, hem kategorisinin hem de Milli Takımımızın en istikrarlı sporcusu oldu. Milli Sporcumuzun Antrenörü Adnan Şamdan yaptığı değerlendirmede Kota müsabakalarının 2020 yılında yapılacak 6 müsabaka ile sona ereceğini ifade ederek, “Belediye Başkanımız Muzaffer Bıyık ve Kulüp Başkanımız Hüsamettin Ergül’ün destekleriyle Tokyo Olimpiyatlarında yerimizi alacağız.” dedi.
BAŞKAN BIYIK TEBRİK ETTİ
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da milli sporcuyu tebrik ederek “Darıca Belediyesi olarak spora ve sporcuya desteğimiz artarak devam edecek. Eğitim spor kulübümüzün başarısı bizleri mutlu ediyor. Milli sporcumuz Eray Şamdan’ın ay yıldızlı formayla olimpiyatlara gideceğine inanıyor ve ona güveniyoruz. Kendisini ve kulüp başkanımızla hocalarımızı tebrik ediyorum. Bu yolun sonu inşallah 2020 olimpiyatları olacak. Biz de her türlü desteği vereceğiz” diye konuştu.