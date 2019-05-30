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Şampiyon kupasını aldı

Çayırova Gençlerbirliği 2.Amatör U19 Liginde şampiyon oldu. Son oynayacağı maçta rakibi sahaya çıkmayınca kupasını alamayan Çayırova Gençlerbirliği U19 Futbol takımı dün iftarda bir araya gelerek kupasına kavuştu.

Şampiyon kupasını aldı

30 Mayıs 2019 Perşembe 09:45

2.Amatör U19 Liginde şampiyon olan Çayırova Gençlerbirliği, şampiyonluk kupasını Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Yöneticisi Mehmet Çetinkaya'nın Elinden aldı.

Tavşanlı köyünde; Çayırova GB Spor A Takım sporcusu Yakuphan Karagöz'e ait tesislerde güzel bir iftar programında bir araya gelen Çayırova Gençlerbirliği sporcuları zorlu bir sezondan sonra hak ettikleri kupaya kavuşmanın sevincini doyasıya yaşadılar. 

Şampiyonluk ve iftar programına tüm sporcuların yanı sıra KASFK Yöneticisi Mehmet Çetinkaya, Kulüp başkanı Fahrettin Taşkaya, 2.Başkan Muzaffer Çetin, Yöneticilerden Atilla Aktürk ve Barış Kahya, Antrenör Murat Elgü, Ubeydullah Çetin,  Çayırova AGD Başkanı Muhammed Keleş Katıldı.

Kulüp Başkanı Fahrettin Taşkaya,  şampiyonlukta emeği geçen yönetici, artrenör ve sporculara teşekkür etti. 

 "Bu bir başlangıç" diyen 2. Başkan muzaffer Çetin ise yaptığı konuşmada,  Çayırovanın gencine güvendiğimizde çok işler yapabileceklerini çok iyi biliyorum. Çayırova Gençlerbirliği olarak yönetimi ile antrenörü ile sporcusu ile çok çalışıyoruz. Ülkemize spor alanında ahlaklı ve başarılı gençler yetiştirmek için gayret ediyoruz. Mazeretlerin arkasına sığınmadan ülkemize ve gençlerimize ayrım yapmadan değer katmaya çalışıyoruz.  2018-2019 Sezonunda hiçbir şekilde devlet desteği almadan 8 kategoride 200 den fazla genç ile çalışmalarımızı yaptık. U15-U17 Liglerinde playofflara kaldık. Önümüzde ki yıl bu gruplarda ELİT Ligde oynayacağız. U19 Liginde şampiyon olan takımımı kutluyorum. Dedi.

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