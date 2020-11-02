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TAHİR BÜYÜKAKIN'A TEŞEKKÜR

Olimpiyatlara sporcu yetiştirilecek  olan tesise Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın önemli desteklerde bulundu…

TAHİR BÜYÜKAKIN'A TEŞEKKÜR

02 Kasım 2020 Pazartesi 10:00

 Türkiye’nin cimnastik branşında lider kulüplerinden olan ve birçok başarıya imza atan Kocaeli Olimpiyat Yıldızları Cimnastik Kulübü, Kocaeli/Başiskele bölgesi Yeniköy’de inşası tamamladığı dev Olimpik tesisinde sona geliyor 

Türkiye’de özel tesisler açısında 2 projeden biri,  Dünya standartlarında ise belirli özel tesislerinden olan profesyonel tesisin açılışı bir süre uzamıştı… 



Konu ile ilgili kısa bir açıklama yapan Kulüp Başkanı Tolga Havuç: “Kulüp olarak gerek pandemi gerekse yatırım noktasında zor günler geçirdiğimiz bu dönemde misyonumuz ve vizyonumuz çerçevesinde kentimize uluslararası standartlarda donanımlı bir tesis kazandırıyoruz. Bu zor zamanlarda sporun, sporcuların dostu ve destekçisi olarak desteklerini sporcularımızdan ve kulübümüzden eksik etmeyen kıymetli hocam, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a  şahsım, kulübümüz ve Kocaeli cimnastik camiamız adına teşekkür ediyorum…’’ dedi. 






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