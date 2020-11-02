TAHİR BÜYÜKAKIN'A TEŞEKKÜR

Türkiye’nin

cimnastik

bran

şında lider

kulüplerinden olan ve

birçok

başarıya imza atan Kocaeli Olimpiyat Yıldızları Cimnastik Kulübü, Kocaeli/

Başiskele

bölgesi Yeniköy’de inşası

nı

tamamladığı dev Olimpik

tesisinde sona geliyor

.

Türkiye’de özel tesisler açısında 2 projeden biri, Dünya standartlarında ise belirli özel tesislerinden olan profesyonel tesisin açılışı bir süre uzamıştı…





Konu ile ilgili kısa bir açıklama yapan Kulüp Başkanı Tolga Havuç: “Kulüp olarak gerek pandemi gerekse yatırım noktasında zor günler geçirdiğimiz bu dönemde misyonumuz ve vizyonumuz çerçevesinde kentimize uluslararası standartlarda donanımlı bir tesis kazandırıyoruz. Bu zor zamanlarda sporun, sporcuların dostu ve destekçisi olarak desteklerini sporcularımızdan ve kulübümüzden eksik etmeyen kıymetli hocam, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a şahsım, kulübümüz ve Kocaeli cimnastik camiamız adına teşekkür ediyorum…’’ dedi.













