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TFF 2. Lig: Kocaelispor: 3 - Kırşehir: 0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Kocaelispor, 21. hafta karşılaşmasında konuk ettiği Kırşehir’i 3-0 mağlup etti.

TFF 2. Lig: Kocaelispor: 3 - Kırşehir: 0

22 Ocak 2023 Pazar 20:12
  Stat: Kocaeli Stadı 
  Hakemler: Sinan Dereci xx, Mert Baykal xx, Enes Biroğlu xx 
  Kocaelispor: Gökhan Değirmenci xxx, Yalçın Kılınç xxx, Diogo Aleksis Özçakmak xx, Cem Ekinci xx, Yusuf Cihat Çelik xx (Mesut Can Tunalı dk. 78), Okan Eken xxx, Tayfun Aydoğan xxx, İlyas Kubilay Yavuz xx (Mert Çölgeçen dk. 46 xx), Atila Turan xx, Mehmet Yılmaz xx, Samed Ali Kaya xx (Emre Nefiz dk. 43 xx) 
  Kırşehir Futbol SK: Kadem Burak Yaşar xx, Sinan Altınel xx, Doğacan Diker xx, Zihni Temelci x (Hüseyin Akın Aydın dk. 87), Savaş Yorulmaz xx (Gökdeniz Varol dk. 87), Ahmet Üner xx, Hacı Mustafa Karabulut xx, Sırat Yeşilördek xx, Faruk Öcal x (Ahmet Sun dk. 69), Taylan Özgün x (Muhammet Haşim Çoban dk. 69), İsmet Benli xx 
  Sarı Kartlar: Mehmet Yılmaz (Kocaelispor), İsmet Benli (Kırşehir) 
  Goller: Yalçın Kılınç (dk. 15), Okan Eken (dk. 57), Cem Ekinci (dk. 88) (Kocaelispor) (IHA)
                           
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