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ULAŞIMPARK'DAN TAKIMA DESTEK

Büyükşehir, Ziraat Türkiye Kupası 3’üncü ön eleme turunda Sivas Belediyespor ile karşılaşacak Kocaelispor’un maçına taraftarlar için ek otobüs seferleri koydu.

ULAŞIMPARK'DAN TAKIMA DESTEK

23 Eylül 2019 Pazartesi 16:22

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş., Ziraat Türkiye Kupası 3’üncü ön eleme turunda Sivas Belediyespor ile karşılaşacak Kocaelispor’un maçına ek otobüs hattı koyarak vatandaşların Kocaeli Stadyumu’na ulaşımını aktarmasız olarak sağlayacak. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, 24 Eylül 2019 Salı günü(yarın) saat 20.30’da Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak maça özel otobüs seferlerle düzenleyerek vatandaşların maça ulaşımını kolaylaştıracak. 3 farklı noktadan hareket edecek otobüslerin kalkış noktaları ise Karamürsel Otogar (750KS), Körfez(150KS), İzmit Otogarı(15KS) olarak belirlendi.

15 KS TARAFTARLARIN HİZMETİNDE

Büyükşehir Belediyesi, 24 Eylül 2019 Salı günü(yarın) Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak Kocaelispor – Sivas Belediyespor futbol müsabakasına ilave otobüs seferleri eklediğini duyurdu. UlaşımPark, Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin Akçaray kapısından 15KS hat koduyla ring seferleri gerçekleştirecek. Taraftarlar otogar bölgesine tramvayla gelerek saat 19.00’dan itibaren ring seferi gerçekleştirecek 15KS numaralı otobüsle Kocaeli Stadyumu’na erişim sağlayacak.

150KS KÖRFEZ’DEN HAREKET EDECEK

Körfez bölgesinden toplamda 3 sefer ile taraftarların Kocaeli Stadyumu’na ulaşımı sağlanacak. Saat 18.30, 18.40 ve 18.50’de Kirazlıyalı merkezden hareket edecek otobüsler; Körfez, Derince, İzmit ve son olarak da Kocaeli Stadyumu’na gelerek taraftarların ulaşımı sağlanacak. Bir diğer sefer de Hereke merkezden saat 19.00’da hareket edecek ve bu bölgede ikamet eden futbol severlerin stadyuma ulaşımını kolaylaştıracak.

KARAMÜRSEL’DEN 3 SEFER DÜZENLENECEK

Büyükşehir Belediyesi, kilometrelerce öteden vatandaşları mağdur etmemek için stadyuma en uzak ilçelerden biri olan Karamürsel’den de toplamda 3 sefer gerçekleşecek. Karamürsel Otogar’dan saat 18.45 ve 19.00’da hareket edecek otobüsler sırasıyla Gölcük – Değirmendere – Başiskele ve son olarak da Kocaeli Stadyumu’na ulaşacak.

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