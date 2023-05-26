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Uluslararası Mini Futbol Dünya Şampiyonası’nda Şampiyon Rusya

Kocaeli’de düzenlenen Uluslararası Mini Futbol Dünya Şampiyonası’nda penaltılarda Libya’yı deviren Rusya şampiyon oldu. Türkiye ise turnuvayı dördüncü olarak tamamladı.

Uluslararası Mini Futbol Dünya Şampiyonası'nda Şampiyon Rusya

26 Mayıs 2023 Cuma 11:24

  Dünyada ilk kez düzenlenen Uluslararası Mini Futbol Dünya Şampiyonası’na Kocaeli ev sahipliği yaptı. 19 Mayıs’ta başlayan turnuva bugün itibariyle tamamlandı. Mehmet Ali Paşa Doğu Kışla Spor Kompleksi’nde düzenlenen turnuvaya 16 ülke katıldı. Dört gruptan oluşan turnuvada çeyrek final ve yarı finallerin ardından final müsabakası oynandı. Son dörde Türkiye, Irak, Libya ve Rusya kaldı. Yarı finalde Türkiye Libya’ya Irak ise Rusya’ya elendi. Cihan Haspolatlı, Onur Öztonga, Murat Akyüz gibi eski futbolcuların kadrosunda yer aldığı Türkiye ile Irak arasında oynanan üçüncülük maçını kazanan Irak oldu. 
 
  Penaltılarla Rusya kupaya uzandı 
  Finalde ise Rusya ile Libya arasında kıran kırana bir mücadele sergilendi. Normal süresi 1-1 biten maç, uzatmalara kaldı. Uzatmalarda da taraflar yenişemeyince seri penaltı atışlarına geçildi. 5-4 kazanan Rusya, kupaya uzanarak turnuvanın şampiyonu oldu. Müsabakaların ardından düzenlenen seremonide kupasını kaldıran Ruslar, doyasıya eğlenerek şampiyonluğunu kutladı. 
 
  “Böylesi bir organizasyona imza attığımız için gerçekten onur duydum” 
  Turnuvanın organizatörlerinden Mehmet Açık, “Benim hayatım halı sahalarda geçti. Birçok turnuvalara katıldım, organizasyonların içinde yer aldım. Bu organizasyona başlarken gerçekten ben de böylesi bir ilgi olacağını asla beklemiyordum. Şunu da çok rahatlıkla söyleyebilirim; bu organizasyona katılan ülkelerden de bunu beklemiyordum. Özellikle Rusya dünya çapında bu tip organizasyonların şampiyon takımı. Ben eminim ki Rusya bugüne kadar yaşadığı şampiyonlukların en iyisini yaşadı. Gerçekten Türk seyirciler, Kocaelili seyirciler müthiş bir ev sahipliği yaptı. Ben kendi adıma böylesi bir organizasyona imza attığımız için gerçekten onur duydum. Aslında Türkiye yarı finalde elendiğinde biz final maçının sönük geçeceğini, fazla taraftar olmayacağını tahmin ediyorduk ama müthiş bir taraftar ve coşku vardı. Hatta iki tribünün olması da ayrıca güzel oldu” diye konuştu. 


İHA
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