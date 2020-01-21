5 bin 500 kişiyi işe yönlendirdi

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın büyük önem verdiği ve Darıca’da işsizliği azaltmak için seçim beyannamesinde söz verdiği İstihdam Masası Projesi, 2019 yılında iş arayanların yüzünü güldürdü. Darıca Belediyesi giriş katında faaliyete başlayan İstihdam Masası Projesi iş arayanlarla işverenleri buluşturarak arada köprü görevi üstleniyor. İŞKUR ile entegreli çalışan ve alanında uzman kişilerin başında olduğu İstihdam Masası, vatandaşlardan gelen CV’leri bir havuzda topluyor ve başta fabrikalar olmak üzere sanayi kuruluşları ve işletmelere yönlendiriyor. İşçi ile işveren arsında köprü kurulan proje ile Darıca’da işsizliğin azaltılması planlanıyor.

İSTİHDAMA KATKI SAĞLIYOR

İstihdam Masası Projesi, iş arayan vatandaşların işe yerleşmeleri personel arayan işverenlerin de daha hızlı eleman bulmalarına yardımcı oluyor. Darıca’da vatandaşların ve işverenlerin, iş ve eleman ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde çözüme kavuşturan İstihdam Masası ile Darıca’da kısa sürede çok sayıda vatandaş yeni işine kavuştu. İş başvurusu için gelen vatandaşlar da uygulamanın çok güzel olduğunu ifade ederek Darıca Belediyesi’ne işçinin yanında olduğu için teşekkür ediyorlar.

2019 YILINDA 5 BİN 500 KİŞİ İŞE YÖNLENDİRİLDİ

İstihdam seferberliğine katkı sunmak amacıyla Nisan 2019’da faaliyete başlayan İstihdam Masası ile yaklaşık 8 ayda 5 bin 500 kişi işe yönlendirildi. İş başvurusu için gelenlerin CV’lerini alarak havuzda toplayan Darıca Belediyesi, davet mektubuyla birlikte iş arayanları ilgili firmalara yönlendirdi.

BIYIK: “İŞÇİ VE İŞVEREN ARASINDA KÖPRÜ KURUYORUZ”

İstihdam Masası Projesi ile kısa sürede birçok kişinin işe yerleştiğini ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Seçim beyannamemizde vatandaşlarımıza verdiğimiz bir söz vardı. Darıca’da işsizliği en aza indirmek istiyoruz. Darıca Belediyesi bünyesinde kurulan İstihdam Masası ile işçi ve işveren arasında köprü kuruyoruz. İŞKUR ile entegreli çalışarak iş arayanla işvereni buluşturuyoruz. Ekibimiz gelen iş başvurularını bir havuzda topluyor ve sisteme kaydediyor. İşçi arayan firmalardan gelen talebe göre yönlendirme yapılarak işçi ile işveren buluşturuluyor. Kısa sürede çok güzel sonuçlar aldık ve birçok arkadaşımızı işe yerleştirdik. Çalışmak, evine ekmek götürmek isteyenlere yardımcı olmak ve belediye olarak iş bulmalarına katkı sunmak bizim için çok önemli. Darıca Belediyesi olarak her alanda vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak istiyoruz. Her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.