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74 noktaya KocaeliKart istasyonu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 12 ilçede 74 noktaya KocaeliKart dolum istasyonu kurdu.

74 noktaya KocaeliKart istasyonu

18 Temmuz 2020 Cumartesi 11:01

Kocaeli’de vatandaşların toplu taşıma araçlarında kullanılan Kocaeli Kart dolumunu rahat bir şekilde yapması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kentin her noktasına KocaeliKart dolum istasyonu kuruyor.

 

DOLUM İSTASYONLARI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Kocaeli genelinde toplu taşıma araçlarında paralı binişleri tamamen kaldırmış, bunun yerine toplu taşıma araçlarına binişlerinde KocaeliKart kullanımı başlatılmıştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vatandaşların bu hizmetten daha rahat yararlanabilmesi için kentin her noktasına KocaeliKart dolum istasyonu kuruyor.

 

12 İLÇEDE KOCAELİKART

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığınca İzmit’te 31, Derince’de 1, Körfez’de 6, Dilovası’nda 1, Gebze’de 8, Darıca’da 3, Çayırova’da 1, Başiskele’de 6, Karamürsel’de 2, Gölcük’te 6, Kartepe’de 5 ve Kandıra’da 2 olmak üzere toplamda 74 ayrı noktaya KocaeliKart dolum istasyonu kurdu. Ayrıca İstanbul’a giden vatandaşların dönüşte sıkıntı yaşamaması için İstanbul Kartal ilçesinde 2 KocaeliKart istasyon kurulumu yapıldı.

 

VATANDAŞLARA KOLAYLIK

Dolum istasyonları büfe ve market olmayan yerlerde halka dolum imkanı sunuyor. Vatandaşların gişelerde sıra beklemeden kartlarına dolum yapabilmelerini sağlayan istasyonlar zamandan da tasarruf sağlıyor. Vatandaşlar için büyük kolaylık sağlayan KocaeliKart istasyonlarının sayısı daha da arttırılacak.

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