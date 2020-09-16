Cengiz Topel Caddesi’nde yoğun mesai var

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin tüm ilçelerinde trafik yoğunluğunu azaltmak için ürettiği projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın özellikle üzerinde durduğu ulaşım projeleri, yine Başkan’ın talimatıyla hızlı bir şekilde sonlandırılıyor. Darıca’nın ulaşım sorununu büyük ölçüde rahatlatacak Cengiz Topel Caddesi’nde de yol yapım çalışmaları yoğun bir tempoyla devam ediyor. Bölge trafiğini rahatlatacak olan Cengiz Topel’de çalışmaların hızlı bir şekilde tamamlanması hedefleniyor.

YOL GENİŞLETME TAMAMLANDI

Çalışmalar kapsamında şimdiye dek 320 metre uzunluğunda 1000 metreküp taş duvar imalatı yapıldı. 2 bin 50 metreküp kazı çalışması yapılan projede kazı regraj çalışmaları halen devam ediyor. Elektrik ve yağmursuyu hattı yapımı da devam eden projede, caddenin yol genişletme ve taş duvar imalatı tamamlandı.

24 METRE GENİŞLİK

24 metre genişliğe çıkarılacak projede 2 gidiş, 2 dönüş ve 1 parklanma şeridi bulunuyor. Yol üstyapı çalışmaları kapsamında yaklaşık 8 bin 200 ton pmt, 6 bin 400 ton asfalt, 5 bin metrekare parke ve 4 bin metre bordur kullanılacak.





