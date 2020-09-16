Cengiz Topel Caddesi’nde yoğun mesai var

YOL GENİŞLETME TAMAMLANDI
Çalışmalar kapsamında şimdiye dek 320 metre uzunluğunda 1000 metreküp taş duvar imalatı yapıldı. 2 bin 50 metreküp kazı çalışması yapılan projede kazı regraj çalışmaları halen devam ediyor. Elektrik ve yağmursuyu hattı yapımı da devam eden projede, caddenin yol genişletme ve taş duvar imalatı tamamlandı.
24 METRE GENİŞLİK
24 metre genişliğe çıkarılacak projede 2 gidiş, 2 dönüş ve 1 parklanma şeridi bulunuyor. Yol üstyapı çalışmaları kapsamında yaklaşık 8 bin 200 ton pmt, 6 bin 400 ton asfalt, 5 bin metrekare parke ve 4 bin metre bordur kullanılacak.