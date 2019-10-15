Daha temiz ve düzenli bir çevre için

Kocaeli’nin birçok noktasına yeşil alan kazandıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu yeşil alanların bakım ve temizlik çalışmalarını da ihmal etmiyor. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı Çayırova, Gebze, Darıca ve Dilovası ilçelerini kapsayan Gebze Bölgesinde, D-100 yol kenarlarında ve kavşaklarda bulunan yeşil alanların bakım ve temizlik çalışmalarını gerçekleştiriyor. Yapılan bakım ve temizlik çalışması ile yol kenarları ve kavşaklarda bulunan yeşil alanlar görsel olarak daha da bakımlı hale geliyor.

DÜZENLİ ARALIKLARLA BAKIM VE TEMİZLİK YAPILIYOR

Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri tarafından D-100 yol kenarları ve kavşaklardaki yeşil alanlarda yapılan hummalı bakım ve temizlik çalışmaları gerçekleştiriliyor. Çalışmalar doğrultusunda çevre temizliği, yabancı ot temizliği ve mıntıka temizliği yapılıyor. Ekipler yol kenarlarında bulunan çöpleri topluyor ve yeşil alanların çim biçimlerini yaparak düzenli görünmelerini sağlıyor.

YEŞİL ALAN TEMİZLİĞİ İL GENELİNDE YAPILIYOR

Yol kenarları ve kavşaklarda bulunan yeşil alanların temizliği hem görsel acıdan hem de temiz bir çevre acısından büyük önem taşıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vatandaşların temiz bir çevrede seyahat edebilmesi için yol kenarları ve kavşaklardaki bulunan yeşil alanların, temizlik ve bakım çalışmalarını il genelinde aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Temizlik ve bakım çalışmaları belirli aralıklara yıl boyunca yapılıyor.





















