YAŞAM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Dilovası’na yeni yaşam alanı!

Çevre ve yaşam kalitesini yükseltmek için ilçeye yeni park alanları kazandıran Dilovası Belediyesi geçtiğimiz aylarda başlatılan çalışma kapsamında ilçenin en büyük ve çok amaçlı yeni parkın yapımını tüm hızıyla sürdürüyor.

Dilovası'na yeni yaşam alanı!

30 Ekim 2019 Çarşamba 10:24

 Dilovası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Mimar Sinan Mahallesi, Kapalı Yüzme Havuzu yanında mahalle sakinleri için yeni bir dinlence ve oyun alanı oluşturuluyor. Yapımı geçtiğimiz aylarda başlayan park içerisinde çocuklar için farklı oyun alanları tasarlanırken yetişkinler için de sosyal, sportif ve dinlence alanları yer alacak.

 

İLÇENİN YENİ YAŞAM ALANI OLACAK

 

Mahalle sakinlerinin nefes alabilecekleri bir mekan olacak olan yeni park 5200 metrekarelik arazi üzerine yapılacak. Yeni parkın içerisinde; Düğün, sünnet gibi etkinliklerin yapılacağı kapalı alan, kafeterya, çocuk oyun grupları, süs havuzu, fitness spor aletleri, 25 adet kamelya, 8 Adet Pergola, Bay ve Bayan WC, mescit alanı, yürüyüş yolu ve yeşil alanlar olacak. Ekipler, yapısal çalışmaları devam eden parkın çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Kapalı Yüzme Havuzu yakınında bulunan yeni parkın yapılacak çevre düzenlemesi ile kapalı yüzme havuzu alanına kadar olan atıl alanda yeşillendirilerek güzel bir görünüme kavuşturulması sağlanacak.

 

HEMŞERİLERİMİZ HAK ETTİĞİ GÜZELLİKLERE KAVUŞACAK

 

Dilovası’nın sosyal hayatına renk katacak olan yeni parkın en kısa zamanda tamamlanacağının müjdesini veren Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Hemşerilerimizin hak ettikleri güzelliklere kavuşmaları adına gayretimiz devam ediyor. Vatandaşlarımızın fiziki yatırımların yanı sıra sosyal alanlara, çocuk parklarına, spora olan ihtiyacını da göz önünde bulundurarak hizmet üretmek için çalışıyoruz. Mimar Sinan Mahallesi’ne kazandıracağımız parkın çocuklarımızın sağlıklı ve güven içerisinde oynayabileceği, eğlenebileceği, gençlerimizin aktivitelerini rahatça yerine getirebileceği, farklı yaş gruplarındaki vatandaşımızın huzur içinde dinlenebileceği, düğün ve sünnet gibi cemiyetlerini yapabileceği yeni parkın tamamlanmasının ardından mahallemiz ile birlikte ilçemiz güzel bir alana kavuşacaktır. Çalışmalarımız tüm hızıyla sürerken İnşallah yeni yaşam alanımızı en kısa sürede halkımıza kazandırmış olacağız." dedi.






 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Büyükşehir’den osteoporoz için farkındalık semineri Büyükşehir’den osteoporoz için farkındalık...
İSU İHALELERİNİ CANLI YAYINLAYACAK İSU İHALELERİNİ CANLI YAYINLAYACAK
KO-MEK’ten Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliğine tam destek KO-MEK’ten Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliğine...
Daha temiz ve düzenli bir çevre için Daha temiz ve düzenli bir çevre için
Bir Düğün Mutluluğu ve Geçmiş Zaman Hatıraları Bir Düğün Mutluluğu ve Geçmiş Zaman Hatıraları
Marmara'da kuvvetli sağanak uyarısı Marmara'da kuvvetli sağanak uyarısı
Yukarı Çık

banner464

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner463

banner398

banner377

banner149

banner378

Büyükşehir’den osteoporoz için farkındalık...
Büyükşehir Belediyesi Dünya Osteoporoz gününe istinaden farkındalık semineri düzenlendi.

Haberi Oku