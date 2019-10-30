Dilovası’na yeni yaşam alanı!

Çevre ve yaşam kalitesini yükseltmek için ilçeye yeni park alanları kazandıran Dilovası Belediyesi geçtiğimiz aylarda başlatılan çalışma kapsamında ilçenin en büyük ve çok amaçlı yeni parkın yapımını tüm hızıyla sürdürüyor.

Dilovası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Mimar Sinan Mahallesi, Kapalı Yüzme Havuzu yanında mahalle sakinleri için yeni bir dinlence ve oyun alanı oluşturuluyor. Yapımı geçtiğimiz aylarda başlayan park içerisinde çocuklar için farklı oyun alanları tasarlanırken yetişkinler için de sosyal, sportif ve dinlence alanları yer alacak.

İLÇENİN YENİ YAŞAM ALANI OLACAK

Mahalle sakinlerinin nefes alabilecekleri bir mekan olacak olan yeni park 5200 metrekarelik arazi üzerine yapılacak. Yeni parkın içerisinde; Düğün, sünnet gibi etkinliklerin yapılacağı kapalı alan, kafeterya, çocuk oyun grupları, süs havuzu, fitness spor aletleri, 25 adet kamelya, 8 Adet Pergola, Bay ve Bayan WC, mescit alanı, yürüyüş yolu ve yeşil alanlar olacak. Ekipler, yapısal çalışmaları devam eden parkın çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Kapalı Yüzme Havuzu yakınında bulunan yeni parkın yapılacak çevre düzenlemesi ile kapalı yüzme havuzu alanına kadar olan atıl alanda yeşillendirilerek güzel bir görünüme kavuşturulması sağlanacak.

HEMŞERİLERİMİZ HAK ETTİĞİ GÜZELLİKLERE KAVUŞACAK

Dilovası’nın sosyal hayatına renk katacak olan yeni parkın en kısa zamanda tamamlanacağının müjdesini veren Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Hemşerilerimizin hak ettikleri güzelliklere kavuşmaları adına gayretimiz devam ediyor. Vatandaşlarımızın fiziki yatırımların yanı sıra sosyal alanlara, çocuk parklarına, spora olan ihtiyacını da göz önünde bulundurarak hizmet üretmek için çalışıyoruz. Mimar Sinan Mahallesi’ne kazandıracağımız parkın çocuklarımızın sağlıklı ve güven içerisinde oynayabileceği, eğlenebileceği, gençlerimizin aktivitelerini rahatça yerine getirebileceği, farklı yaş gruplarındaki vatandaşımızın huzur içinde dinlenebileceği, düğün ve sünnet gibi cemiyetlerini yapabileceği yeni parkın tamamlanmasının ardından mahallemiz ile birlikte ilçemiz güzel bir alana kavuşacaktır. Çalışmalarımız tüm hızıyla sürerken İnşallah yeni yaşam alanımızı en kısa sürede halkımıza kazandırmış olacağız." dedi.













