“En Şık Etek Kombinleri

Retro tarzıyla popülaritesini hiçbir zaman yitirmeyen pileli etekler, yeni sezonda da kadınların kombinlerinin en önemli parçası olmayı başarmaktadır. Şıklığın en önemli detayı olmayı başaran bu etek kombinleri, hem özel günlerde hem de günlük kullanımda kadınların vazgeçilmez tercihi olmaktadır. Her stile uyum sağlayan, esnek bir kullanım alanına sahip olan pileli etek modelleri; hem spor stilin hem de klasik stilin en kullanışlı parçalarından biridir. Spor ayakkabıyla da, klasik şık bir ayakkabıyla da kombinlenebilen şık pileli etekler, farklı tarzların tamamlayıcısı olması yönüyle de en sevilen modellerden biri olmayı hak etmektedir.

Pileli etek kombinleri sayesinde hem rahat bir stile ve şık bir görünüme sahip olmak mümkündür. Geniş bir kumaş çeşitliliği olan pileli etek modelleri, spor ayakkabı ve topuklu ayakkabıyla kombin imkanı sunması yönüyle her kadının tarzını yansıtmaktadır. Sezonun en popüler modeli olmayı başaran pileli eteklerin en çok deri ve kadife kumaşları tercih edilmektedir. Işıltılı ve şık bir duruş kazandıran bu etekler, kadınların kıyafet dolaplarının yaz kış vazgeçilmeyen kombin seçenekleri arasında yer alıyor. Retro kombinlerden vazgeçemeyenler için desenli tasarımları da bulunan pileli etekler, her yaş grubundan kadının gözdesi olmayı sürdürmektedir. Gömleklerle ve salaş tişörtlerle eşsiz uyum yakalayan bu etekler, rahat olması yönüyle de tercih sebebi olmaktadır.



Deri Etek Kombinleri

Tarzıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi planlayan kadınlar için eşsiz bir kombinasyon parçası olanderi etekler, farklı renk ve tasarımlarıyla herkesin zevkine hitap ediyor. En çok tercih edilen renkler arasında yer alan siyah deri etekler, asil bir duruş kazandırmasıyla kadınların vazgeçilmezi oluyor. Deri etekler; kalem etek ve mini etek olmak üzere farklı kesimlerden oluşmaktadır. Kadınlar etek seçimlerini kendi boylarını göz önünde bulundurarak yapmalıdır. Uzun boylu kadınlar daha çok deri kalem etek ya da balık etekleri tercih ederken, boyları daha kısa olan kadınlar kısa etekleri tercih etmektedir. Klasik modelleri sevenler düz deri eteklerle tarzlarına yeni bir soluk kazandırmaktadır.

Kıyafet kombinasyonlarında daha hareketli giyim ürünlerinden hoşlanan kadınlar için deri eteklerin fermuarlı ve zımbalı modelleri de bulunmaktadır. Havalı bir duruş kazandıran deri etekler, klasik bir şıklık kazanılmak isteniyorsa deri ceketlerle kombine edilebilmektedir. Spor bir şıklık elde etmek isteyenler deri etekleri salaş tişört ve spor ayakkabılarla da giyebilmektedir. Kırmızı rugan ayakkabılarla da oldukça eşsiz bir kombinasyon sağlayan siyah deri etekler, kadınların asaletini ön plana çıkaran en şık kıyafetlerden biridir. Bu göz kamaştıran şıklığı kırmızı ruj ve gölgeli bir göz makyajıyla zirveye taşımak mümkündür. Kombinleri.com, kadınların stilini en iyi yansıtan birbirinden farklı ve şık etek kombinlerini hoş görünmeye önem verenler için bir araya getiriyor.