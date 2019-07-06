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Engelliler Ormanya'da

Kocaeli büyükşehir belediyesi, Çayırova belediyesi ve Türkiye Beyazay Derneği Kocaeli Şubesi işbirliğiyle düzenlenen gezide engelliler Kocaeli’nin yeni gözdesi orman ya da doyasıya eğlendi.

Engelliler Ormanya'da

06 Temmuz 2019 Cumartesi 10:40

   
Dernek yöneticileri 90 engelli vatandaşımız ve ailesi ile birlikte orman yaya düzenlediğimiz gezide yaz etkinlikleri kapsamında çocuklarımız doyasıya eğlendik dediler.   Gezinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için iki tane zihinsel engelliler öğretmeni de gezide hazır bulundu.   

Dernek başkanı Furkan Uğur Eşitti; yaptığı açıklamada "Biz Beyazay olarak Türkiyemizin 81 ilinde hizmet veriyoruz. Kocaeli’de de bu işi zirveye taşımak istiyoruz. Yerel yönetimler bizim işbirliği yapacağımız önemli kuruluşlar. Başta Çayırova belediyesi olmak üzere, Kocaeli büyükşehir belediyesi’ne ve Kartepe belediyesi’ne teşekkür ediyorum" diyen  Eşitti, "biz yaptığımız çalışmalarda toplumumuza bir şey kazandırmak istiyoruz. Toplumumuzun Engellilerle birlikte yaşama kültürü yok. Biz toplumumuzun her ferdine, devletimizin her kurumuna bu kültürü aşılamak istiyoruz"  şeklinde konuştu. Beyazayın engellilerin önündeki engelleri kaldıracak çözüm odaklı çalışan en büyük derneklerden bir tanesi olduğunu belirten Eşitti, "yerel yöneticiler nezdinde belediyelerin Engellilerle ilgilenen bürokratlarla söylüyorum. Gelin birlikte çalışalım. Ortaya güzel şeyler çıkaralım. Beyazayın 28 yıllık tecrübesini birlikte paylaşalım" dedi.  
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Anahtar Kelimeler
Gebzeçayırova. Kocaeli. OrmanyaEngellilerGezi
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