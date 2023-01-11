Genç müzisyenler tanıtım konserine hazır

Büyükşehir, Kocaeli genelinde eğitim gören 14-24 yaş aralığındaki tüm öğrencileri, özel yeteneklerinin gelişmesini ve bu sayede sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla müzikle tanıştırıyor. Bu çerçevede, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yeni kurulan 41 kişilik Kılavuz Gençlik Müzik Topluluğu ilk kez seyircisiyle buluşacak. 13 Ocak Cuma günü saat 19.00’da Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenecek Kılavuz Gençlik Müzik Topluluğu Tanıtım Konserinde Doç. Dr. Fatih Koca sahne alacak. Fatih Koca, birbirinden özel eserleri kendi orkestrası ve Kılavuz Gençlik Müzik Topluluğunun şef ve orkestrası ile birlikte icra edecek.

Kanun, klasik kemençe, ud, tanbur, ney, ud, keman, bas gitar gibi enstrümanların yer aldığı Kılavuz Gençlik Müzik Topluluğu, tanıtım konseri için hazırlıklarını İzmit Necip Fazıl Kısakürek Akademi Lise konferans salonunda sürdürüyor.

İHA