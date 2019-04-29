"Hızlı Okuma Yöntemleri ve Avantajları"

Günümüzde içinde bulunduğumuz teknolojik gelişmeler bilginin hızla yayılmasına ve kaynakların çoğalmasına neden olmuştur. Bu artış da insanların doğru bilgiyi edinme ihtiyaçlarını açığa çıkarmıştır. Fakat günlük yoğun tempo ve zamanın kısıtlı olması gibi durumlar kişilerin okudukları bilgiler karşısında çaresiz kalmasına sebep olmaktadır. Hızlı okuma ve çabuk kavrama bu çaresizliğin ortadan kalkması için oldukça önemli bir yetidir.

Anlayarak Hızlı Okuma Tekniklerini Geliştiren Egzersizler

Bilginin hızla yayılması ve insanların da bu bilgilere kolaylıkla ulaşabilmesi, okuyucuları yeni yöntemler keşfetmeye ve okuma hızlarını artırmaya sevk etmiştir. Yapılan araştırmalara göre kişilerin kısa sürede normalden daha fazla kelime okuyabilmeleri ve okuduklarını anlayabilmeleri mümkündür. Böylelikle hızlı okuduğunda anlamanın mümkün olmayacağını düşünenlerin bu düşüncelerinden daha kolay arınmaları sağlanmıştır. Anlayarak hızlı okuma yöntemleri sayesinde kişilerin okuma hızları 5 katına kadar artmakta ve sıkılmadan uzun süreli okumalar gerçekleştirebilmektedirler.

Hızlı okuma yetisi egzersizler sayesinde güçlendirilir ve göze daha geniş bir görme açısı kazandırılır. Yeni kazanılan bu alışkanlık da gözün, beyin ile veri iletişim hızını artırır ve algı daha hızlı gerçekleşir. Sonuç itibariyle kişiler hızlı okuma teknikleri sayesinde eskisine nazaran kısa sürede daha çok kelime okumaya başlar. Öğrenilen ve tatbik edilen okuma teknikleri sayesinde okuyucular kelime değil, satır bazlı okumalar yaparak metnin konu bütünlüğünü daha pratik şekilde kavramayı öğrenmektedir. Hızlı okuma yapıldığında beyne daha hızlı veri akışı gitmektedir. Dolayısıyla dış etkenlerden daha az etkilenerek yüksek odaklı bir okuma gerçekleştirmek mümkün olmaktadır. Bu durum da cümleler arasında daha etkili bir bütünlük kurabilmeyi kolaylaştırır. Okuyucular da metindeki olay örgüsünü daha kolay kavrar. Veri akışı bölünmeye uğramadan sürekli sağlandığı için kişiler de dikkatleri başka yöne kaymadan ve sıkılmadan uzun süreli okumalar yapabilir. Tüm bunlar da kişilerin okuma alışkanlığı kazanmasına ve okuma isteklerinin artmasına neden olur.

Hızlı okuma yapabilmek için okuyucu metne hızlı bir şekilde göz gezdirmeli, olay örgüsü hakkında genel bir fikre sahip olmayı gaye edinmelidir. Okumanın anlaşılır olması için "kim, ne zaman, nerede, nasıl" gibi sorular sorarak olay örgüsünü yakalamalıdır. Beyin gözün algısına göre daha hızlı çalışır. Gözün daha geniş görme yetisini güçlendirip beyinle senkronize olarak çalışmasına katkı sağlamak, hızlı ve anlayarak okuma yapabilmek için en önemli detaylardan biridir. Hızlı okuma egzersizleri yapılmalı ve bu esnada metnin konu bütünlüğünden kopmamaya özen gösterilmelidir. Okumalarda kelimeye odaklanırken cümleyi anlamayı hedeflemek ana temayı kavramayı kolaylaştırır. Okuyucu, metni anlamadığını düşünerek başa dönmemeli, gözlerinin satırlar üzerinde daha akıcı olacak şekilde ilerlemesini sağlamalıdır. Superhizliokuma.com, alanında uzman kadrosuyla okuyuculara tüm bu alışkanlıkları kazandırmakta ve kısa sürede daha fazla kelime okumalarına katkı sağlamaktadır. Hızlı okuma kursları sayesinde sıkılmadan uzun süreli okumalar yapmak ve kısa sürede okunan kelime sayısını artırmak mümkündür.