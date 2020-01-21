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‘İyilik tatlısı kalpleri ısıtıyor’

Beyaz Kalpler Eğitim Merkezi’nde eğitim alan öğrenciler, yardıma muhtaç kardeşleri için anlamlı bir etkinliğe imza attı

‘İyilik tatlısı kalpleri ısıtıyor'

21 Ocak 2020 Salı 13:55

‘İyilik tatlısı kalpleri ısıtıyor’ sloganıyla gerçekleşen etkinlikte ihtiyaç sahibi 5 öğrenciye giyecek yardımında bulundu.

 

WAFFLE SATARAK 5 ÖĞRENCİYE YARDIM ETTİLER

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı Beyaz Kalpler'de Barista (Kahve uzmanlığı) ve Aşçı yardımcılığı eğitimi alan 25 öğrenci, durumu olmayan öğrenciler için 120 adet Waffle yapıp sattı. Yaklaşık bir hafta boyunca emek sarf eden öğrenciler elde ettikleri geliri durumu olmayan öğrenciler için harcadı. Beyaz Kalpler öğrencileri, Kılıçarslan Ortaokulu’nda eğitim gören 5 öğrenciye bot ve mont aldı.


 

“İYİLİK TATLISI”

İhtiyacı olan kardeşlerine soğuklarda onları ısıtacak bot ve mont almaktan ve bunu kendi emekleri olan waffle ve kahve satışından elde ettikleri gelirle yapmaktan büyük keyif aldıklarını belirten öğrenciler sosyal sorumluluk projesine “İyilik Tatlısı” ismini verdi. Toplumda farkındalık oluşturan bu tür projeler ile adını duyuran Beyaz Kalpler öğrencileri vatandaşlar tarafından büyük destek gördü.

 


YETENEK VE İLGİ ALANLARINA BAKILIYOR

1 yıl süre ile merkezden eğitim alabilen çocukların sağlıklı sosyalleşmeleri ve üretkenlik kazanmaları amaçlanıyor. Beyaz Kalplerde çocuklar; aşçı yardımcılığı, Barista (Kahve Uzmanlığı) servis eleman yardımcılığı, fitness ve vücut geliştirme, antrenör yardımcılığı, elektrik (bakım, onarım ve üretim), mesleki atölyelerin yanında drama, cam boncuk, müzik, spor, seramik ve resim gibi sanat atölyelerinde de eğitim görme fırsatı yakalayabiliyor. Beyaz Kalplere her dönem başvurular kabul edilmekte ve uzmanlar tarafından çocukların yetenekleri ve ilgi alanlarına bakılarak değerlendiriliyor ve ona uygun atölyelere yönlendirilmeleri sağlanıyor. Uzman personel tarafından saha çalışması yapılarak veya ailelerin başvuruları dikkate alınarak görüşülen çocuklar, 1 aylık gözlem süreci sonunda kuruma kabul ediliyor.

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