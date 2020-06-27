banner490
YAŞAM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İzmit ve Gebze’de geçici güzergah oluşturuldu

İSU ve İZGAZ’ın altyapı çalışmaları nedeniyle 29 Haziran Pazartesi günü İzmit ve Gebze ilçelerinde geçici güzergah uygulaması yapılacak.

İzmit ve Gebze'de geçici güzergah oluşturuldu

27 Haziran 2020 Cumartesi 13:09

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İSU ve İZGAZ’ın altyapı çalışmaları nedeniyle İzmit ve Gebze ilçelerinde geçici güzergah uygulaması yapacak.

 

2 İLÇEDE GEÇİCİ GÜZEGAH

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İSU İzmit ilçesinde, İZGAZ ise Gebze ilçesinde 29 Haziran Pazartesi günü altyapı çalışması yapacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı İzmit ve Gebze ilçelerinde yapılacak altyapı çalışması nedeniyle vatandaşların sorun yaşamaması için geçici güzergah uygulaması yapacak.

 

İZMİT’TE GEÇİCİ GÜZERGAH

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İSU Pazartesi günü İzmit ilçesi Alemdar Caddesi Ve Hürriyet Caddesi’nin kesiştiği noktada altyapı çalışması yapacak. Bölgede yapılacak altyapı nedeniyle Ulaşım Daire Başkanlığı geçici güzergah oluşturdu. Çalışma süresince Alemdar Caddesi Ve Hürriyet Caddesi araç trafiğine kapatılacak. Araçlar çalışma süresince Hürriyet Caddesi, Abdurrahman Yüksel Caddesi Ve İnönü Caddesi’nden oluşan güzergahı kullanacak.

 

İZGAZ DOĞALGAZ HATTI ÇALIŞMASI

Gebze’de ise İZGAZ doğalgaz hattı için altyapı çalışması yapacak. Gebze Pelitli Mahallesi mevkiinde yapılacak çalışma nedeniyle Tavşanlı ve Çiftlik Caddeleri araç trafiğine kapatılacak. Bölgeyi kullanan araç sürücüleri geçici güzergah olarak D-100 yanyol, Kirazpınar Kavşağı, Organize Sanayi yolu ve Tembelova Kavşağı’nı kullanacak.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
GÜVEN TOPLUMUNUN İNŞASI; ŞİDDETİN ANATOMİSİ VE ÇÖZÜM YOLLARI GÜVEN TOPLUMUNUN İNŞASI; ŞİDDETİN ANATOMİSİ...
Gebze Çiçek Bahçesine Döndü Gebze Çiçek Bahçesine Döndü
Dilovası Belediyesi’nden yağmur seferberliği Dilovası Belediyesi’nden yağmur seferberliği
Deniz ulaşım seferleri yaz tarifesiyle yeniden başlıyor Deniz ulaşım seferleri yaz tarifesiyle yeniden başlıyor
‘’Tatlıkuyu Vadisi’nin 2. Etabı Gebze’mize çok yakıştı’’ ‘’Tatlıkuyu Vadisi’nin 2. Etabı Gebze’mize...
Başkan Büyükakın, ‘‘Kandıra sahilleri yaza hazır’’ Başkan Büyükakın, ‘‘Kandıra sahilleri yaza...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

GÜVEN TOPLUMUNUN İNŞASI; ŞİDDETİN ANATOMİSİ...
Şiddet binlerce yıldır insanlığın maruz kaldığı çözümü en zor problemlerin başında geliyor.

Haberi Oku