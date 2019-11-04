Kocaelili çiçekçiler, Avrasya’nın en büyük bitki ve peyzaj fuarında!

Bu yılki ihracat hedefini 125 milyon dolara çıkaran süs bitkileri sektörü, 14-16 Kasım tarihlerindeki Flower Show İstanbul/Eurasia Plant Fair 2019’da buluşuyor. 11. kez kapılarını açacak fuara Kocaeli’den Aralya Fidancılık, Arten Park ve Futura Form katılıyor.

Flower Show İstanbul/Eurasia Plant Fair 2019’da iç ve dış mekan süs bitkilerinden çiçek ve çiçekçilik malzemelerine, fide ve tohumlardan dikey bahçe uygulamalarına, egzotik ağaçlardan milli bitkilere, sulama ekipmanlarından peyzaj uygulamalarına ve bahçe aksesuarlarına kadar tüm yenilikler bir arada sergilenecek. Aralarında belediyeler, kamu kurumları, inşaat ve peyzaj proje firmaları, turistik tesisler, yapı marketler, şehir planlamacıları ve mimarların da olduğu yurt içi ve yurt dışından binlerce alıcıyı ağırlayacak olan fuar, bu yıl da Türk süs bitkileri sektörünü dünyaya açacak.

Flower Show İstanbul/Eurasia Plant Fair kapsamında düzenlenecek Peyzaj ve Kentsel Tasarım Panel ve Konferansları’nda ise alanında uzman konuşmacılar, sektör gündemleriyle ilgili birikimlerini paylaşacak.

Gökgül; “Sektörün yurt dışındaki önemli alıcıları, yeni işbirlikleri için fuarda olacak”

Geçtiğimiz yıl 11 ülkeden 163 katılımcı firmayı, 52 ülkeden 15 bin ziyaretçi ile buluşturan, Flower Show İstanbul/Eurasia Plant Fair, 14-16 Kasım tarihlerindeki buluşmada da, süs bitkileri sektörünün ihracat hedeflerine katkı sağlamaya devam edecek. Geçen yılki fuara en çok ziyaretin Bulgaristan, Irak, Suudi Arabistan, İtalya, Ürdün, Gürcistan, Hollanda, Tunus, Cezayir ve İran’dan gerçekleştiği bilgisini paylaşan Tarsus Turkey Fuar Direktörü Mustafa Gültekin GÖKGÜL, sektörün yeni pazar beklentileri doğrultusunda bu yılki fuarda da yurt dışından önemli sayıda satın almacıyı ağırlamaya hazırlandıklarını söyledi. 30 bin metrekarelik brüt alanda gerçekleşecek fuarı, pek çok farklı ülkeden 16 bin 500 alıcının ziyaret etmesi bekleniyor.

5 bin üreticinin sesi olan SÜSBİR, fuarla birlikte yeni pazarlara açılmayı hedefliyor!

Tarsus Turkey ile birlikte bu yıl 11’incisini düzenleyecekleri Flower Show İstanbul/Eurasia Plant Fair hakkında açıklama yapan SÜSBİR (Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet DÜNDAR, fuarın doğrudan 78 bin, dolaylı yoldan 500 bin kişinin istihdam edildiği sektörleri için büyük öneme sahip olduğunu söyledi. “Flower Show İstanbul fuarına sahip olmamızı, sektörün şansı olarak değerlendiriyoruz. Hem iç hem de dış pazardaki daralmayı önlemek için ihracat öncelikli olmakla beraber, belediyelerin bütçe kısıtları sebebiyle, yurt içinde azalan satışlara alternatif yeni kanallara ihtiyacımız var” diyen Dündar, bu doğrultuda fuarda kurulacak ilişkilerin sürekli ticarete dönmesinin en büyük beklentileri olduğunu ifade etti.

Yılmaz; “Fuar, sektörümüzü buluştaran uluslararası tek adres”

Geçen yıl ihracatını yüzde 17 arttırarak 100 milyon dolar hedefini yakalayan Türk Süs Bitkileri Sektörü, 2019 sonuna kadar yurt dışı satışlarını 125 milyon dolara çıkarmaya odaklandı. “Sektör olarak hedeflerimize doğru yürürken, tüm aktörlerin birlikteliği gerekiyor. Bu kapsamda, Kasım ayında 11’incisi düzenlenecek Flower Show İstanbul/Eurasia Plant Fair, sektörümüzü buluşturan en önemli adreslerden birisi” diyen Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail YILMAZ, firmaların dışa açılması, ürünlerini yeni alıcılara sergilemesi ve böylece ihracatın arttırılması adına bu fuarın büyük öneme sahip olduğunu vurguladı.

Sektör gündemleri, Peyzaj ve Kentsel Tasarım Panel ve Konferansları’nda konuşulacak

Uluslararası ölçekte sektörel bir ticari etkinlik olmasının yanında Flower Show İstanbul/Eurasia Plant Fair, aynı zamanda süs bitkileri ve peyzaj gündemlerinin konuşulduğu, bilgi ve birikimlerin aktarıldığı bir paylaşım platformu özelliği de taşıyor. Bu kapsamda fuarla eş zamanlı gerçekleşecek Peyzaj ve Kentsel Tasarım Panel ve Konferanslarında, SÜSBİR, PMO (Peyzaj Mimarları Odası) ve İPAR (İp Parkurları ve Macera Parkları Derneği) ile İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. tarafından bir dizi oturum gerçekleştirilecek.