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Mevsimin ilk karı düştü

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartepe, doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı ve Düzce'deki yaylalarda mevsimin ilk kar yağışı etkili oluyor.

Mevsimin ilk karı düştü

01 Aralık 2019 Pazar 16:54

Kocaeli'deki Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan ve İstanbul'a yaklaşık 1,5 saat mesafede olan Kartepe, kar yağışı dolayısıyla beyaza büründü.

Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi manzarasıyla konuklarına eşsiz güzellikler sunan Kartepe'deki kayak merkezinde kar kalınlığı 10 santimetre ölçüldü. 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için bölgede önlem aldı. 

- Abant'ta kar yağışı

Bolu'ya yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda da kar yağışı başladı. Hafta sonu tatilini fırsat bilerek tabiat parkına gelenler, kar yağışını cep telefonlarıyla görüntüledi.

Tabiat parkının girişinde görev yapan jandarma ekipleri, sürücüleri kış lastiği takmaları konusunda uyardı. 

Düzce'nin yüksek kesimlerinde gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak yerini kar yağışına bıraktı.

Gölyaka ilçesi Kardüz Yaylası, Beyköy beldesi Samandere mevkisi ve Kaynaşlı Topuk Yaylası kesiminde sabah saatlerinde etkili olan kar, bölgede beyaz örtü oluşturdu.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişindeki Bakacak, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Darıyeri Hasanbey ve Dipsizgöl mevkilerinde ise zaman zaman sis ve sağanak etkili oluyor.

Kara yolları ve polis ekipleri, güzergahlarda sürücüleri yakın takip yapmamaları konusunda uyarıyor.

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