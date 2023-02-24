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Müzisyen yazdı, geliri depremzedelere bağışlanacak

- Gaziantepli müzisyen gelirleri depremzedelere bağışlanacak "Sesimi Duyan Var Mı" şarkısını yazdı

Müzisyen yazdı, geliri depremzedelere bağışlanacak

24 Şubat 2023 Cuma 15:38

Kocaeli'de yaşayan Gaziantepli müzisyen Murat Selçuk Katıoğlu, deprem acısının verdiği duygularla "Sesimi Duyan Var Mı" isimli şarkı yazdı. Bestelenip dijital platformlarda dinleyiciyle buluşturulan şarkının tüm gelirleri depremzedeler için bağışlanacak.   
 Deprem sebebiyle Gaziantep'te yaşayan 3 akrabasını kaybeden Murat Selçuk Katıoğlu, hissettiği duyguları sözlere dökmeye karar verdi. Yeşil Kasaba adlı müzik prodüksiyon şirketinin sahibi olan Katıoğlu, beraber çalıştığı Pınar Taşdöner’e yazdığı sözleri verdi. Sözler, Taşdöner tarafından bestelenerek şarkı haline getirildi. Şarkıyı da Mor Narpın rumuzuyla bilinen Pınar Taşdöner seslendirdi. Klibi, depremin fotoğraflarıyla yayınlanan "Sesimi Duyan Var Mı" şarkısı, dijital platformlarda dinleyiciyle buluşturuldu. Şarkının tüm gelirlerinin depremzedeler için bağışlanacağı belirtildi. 
 
  "Umarım tüm geliri depremzedelerimize bir nebze ilaç, merhem olur" 
  Yeşil Adam rumuzuyla tanınan Murat Selçuk Katıoğlu, "Deprem çok büyük bir acı, ciddi anlamda canımız yandı. Fakat depreme de destek olmak istedik. Eşlerimizle, dostlarımızla bir tır gönderdik. Tabii ki yetersiz ama elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret gösterdik. O esnada sanatçılığımızla birleştirerek şarkı yapalım, tüm gelirini depremzedelerimize armağan edelim dedik. Bir Gaziantepli olarak Gaziantep adına, 10 ilimiz adına, Türkiye adına çok büyük bir üzüntü, yas içerisindeyim. Çok sevmiş olduğum değerli akrabalarımı, 3 kişilik aileyi kaybettiğimizin haberini aldım. O haberi aldıktan sonra şarkı daha da anlam kazanmaya başladı. Keşke böyle anlamlı olmasa, daha mutluluk ve duygu dolu sözler olsaydı. İnsanların birlik içerisinde, iç içe olduğunu çok derinden hissettim. Acımız büyük. Sesimi Duyan Var Mı çok büyük acı verdi bize. Umarım duyulur ve tüm geliri de depremzedelerimize bir nebze ilaç, merhem olur" dedi.  
 
  "En can alıcı cümle, beynimin içinde sürekli sesimi duyan var mı sesleri yankılanıyordu" 
 "Sesimi duyan var mı?" sözlerinin deprem süreci boyunca en can alıcı cümle olduğunu ve sürekli kulaklarında yankılandığını söyleyen Pınar Taşdöner ise "Sürekli televizyonları izliyorduk. Uzaktaydık, deprem bölgesinde değildik ama ikinci dereceden bu psikolojiyi yaşayan insanlardık. Beynimin içinde sürekli 'Sesimi duyan var mı' sesleri yankılanıyordu. Selçuk Hocamız da şarkıyı yazdıktan sonra bestelemek hiç zor olmadı diyebilirim. Tabii ki keşke böyle bir şey olmasaydı da biz de böyle bir beste yapmasaydık. Fakat önemli olan niyet ve sonuç. Şarkının tüm gelirlerini depremzedelere bağışlıyor olmamız da gerçekten çok önemli. Bir nebze olsun bu durumdaki sanatla ilgili dışavurumumuzu yapmaya çalıştık. Önceki depremlerde de bu şekilde şarkılar olmuş. Sonradan fark ettik bunu. Şarkının hem yapımcılığını üstlendik hem de söz müzik bize ait olduğu için gelirleri de parçalanmamış oldu" diye konuştu.  


İHA
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