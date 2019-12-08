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Nergiz’in Hayali Gerçek Oldu

Küçük Nergiz’in hayalini, Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdi.

Nergiz'in Hayali Gerçek Oldu

08 Aralık 2019 Pazar 09:33

 Şehit İlker Ağaçay İlkokulu 4/D sınıfının özel öğrencisi Nergiz Yalçın, zabıta olma hayaline kavuştu. Zabıta olma hayalini sınıf öğretmeni Ümit Kahraman ile paylaşan Nergiz’in bu talebini öğrenen Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, bu hayali gerçekleştirmek üzere harekete geçti. Özel olarak hazırlanan zabıta üniformasını kendisine getiren zabıtaları karşısında gören Nergiz, bu sürpriz karşısında oldukça sevindi.  Zabıta üniformasını giyen Nergiz Yalçın isimli öğrenciyi, zabıta personelleriyle birlikte ziyaret eden belediye başkan yardımcısı Selamet Güner, önceden belirlenen programı nedeniyle şehir dışında olan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün selam ve sevgilerini iletti. Başkan yardımcısı Güner, Başkan Büyükgöz’ün gönderdiği hediyeleri de özel öğrenci Nergiz Yalçın’a takdim etti.    
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