Pandeminin ardından en çok tercih edilen ulaşım aracı KOBİS oldu

Çevresel ve sürdürülebilir bir ulaşım aracı olan Bisikleti özendirmek için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan “KOBİS” pandemi sürecinin ardından en çok tercih edilen ulaşım aracı oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 2014 yılında faaliyete geçirdiği Kocaeli Akıllı Bisiklet Sistemi “KOBİS” projesi 12 ilçede hizmet veriyor. 71 istasyonda 520 akıllı bisikletten oluşan KOBİS, pandemi sürecinin ardından en çok tercih edilen ulaşım aracı oldu.

ALTERNATİF ULAŞIM KOBİS

Kent içi erişimi kolaylaştırmak, toplu taşıma sistemlerini besleyici nitelikte ara imkânlar oluşturmak, çevresel ve sürdürülebilir bir ulaşım aracının kullanılmasını özendirmek için kurulan Kocaeli Akıllı Bisiklet Sistemi “KOBİS” 2014 yılında hizmete başladı. 6 yıldır kullanılan KOBİS, pandemi sürecinin ardından vatandaşların bir numaralı ulaşım aracı oldu.

750 BİN KİRALAMA

71 İstasyon, 864 akıllı park ünitesi, 520 akıllı bisikletle hizmet veren KOBİS’in, 140 Bin üyesi bulunuyor. KOBİS’in hizmete alındığı 2014 yılından bugüne 750 Bin 382 kiralama, 46 Milyon 742 Bin dakika bisiklet kullanımı oldu.

PANDEMİ SÜRECİNİN ULAŞIM ARACI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nca hizmet veren KOBİS, pandemi sürecinin ardından en çok tercih edilen ulaşım aracı oldu. Pandemi sürecinin ardından atılan normalleşme adımları ile birlikte KOBİS’te 4 bin 540 bisiklet kiralaması yapıldı. Pandemi sürecinin ardından vatandaşlar ulaşım için 275 bin dakika bisiklet kullandı.

BİSİKLET KULLANIMINDA ARTIŞ

KOBİS verilerine bakıldığında bisiklet kullanım oranları geçen yıllara göre artış gösterdi. KOBİS’in 2019 yılı Haziran ve Temmuz ayı verilerine bakıldığında, Haziran ayında geçen yıla göre %22’lik, Temmuz ayında ise geçen yıla göre %37’lik bir artış gözlendi. 2020 Haziran ayında KOBİS istasyonlarında 23 Bin, Temmuz ayında ise 29 bin bisiklet kiralaması yapıldı. Bu kiralamalar ile vatandaşlar 1 Milyon 811 Bin 621 dakika bisiklet kullanımı gerçekleştirdi.