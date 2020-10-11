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Pişmaniyeciler Meydanı şekillenmeye başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit’in sembolü Pişmaniye için yaptığı meydanda çalışmalar devam ediyor.

Pişmaniyeciler Meydanı şekillenmeye başladı

11 Ekim 2020 Pazar 12:56

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit’in sembolü niteliğindeki Pişmaniye için kentin merkezine inşa ettiği Pişmaniyeciler Meydanında çalışmalar sürüyor. Meydanda 26 metrekarelik 5 adet dükkan ve 9 metrekarelik bir adet büfe yer alacak.

 

PİŞMANİYECİLER MEYDANI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın öncülüğünde gerçekleştirilen İzmit Halkevi mevkiinde bulunan eski balıkçıların bulunduğu alanda inşa edilen İzmit Pişmaniyeciler Meydanında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. 2 bin 950 metrekare alanı kapsayan proje kapsamında pişmaniyeci esnafı modern bir meydanda satışlarını yapabilecek hem de vatandaşlar bu meydanda gönül rahatlığı ile alışverişlerini yapabilecek.

 

MODERN MEYDAN

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Pişmaniyeciler Meydanı ile İzmit yeni ve modern bir meydana kavuşmuş olacak. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekiplerince yapılan meydandaki dükkanların dış camekanları ve asma tavanları yapılıyor.

 

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

2 bin 950 metrekarelik alan üzerinde inşa edilen Pişmaniyeciler Meydanı’nın taş zemin örme işleri devam ediyor. Granit taş zemin işlerinin yüzde 70’i tamamlandı. Meydanda yer alacak ağaçların dikimi yapıldı. Çimlendirme işleri devam ediyor. Meydan içerisinde yer alacak büfenin kaba inşaatı da tamamlandı. Ayrıca meydana görsel güzellik katacak aydınlatma direklerinin montajı yapılıyor.

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