SEDAŞ ağaçları buduyor!

SEDAŞ tarafından Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce il ve ilçelerinde elektrik hatları altında ve yanında yer alan, iletkenlere temas etme noktasına gelen ağaç dalları can ve mal güvenliğinin sağlanması, yangınların önlenmesi, kar, fırtına ve rüzgarda elektrik kesintisine yol açmaması amacıyla budanıyor.

SEDAŞ’tan yapılan açıklamaya göre; “Yaz mevsimi boyunca şebekede iletkenlere zarar verecek şekilde büyümüş ve iletkenlere yaklaşmış olan ağaç dalları, elektriğin ticari ve teknik kalitesi için bakım çalışmaları kapsamında temizleniyor. SEDAŞ İşletme Bakım Grup Müdürlüğü koordinasyonunda il, ilçe ve köylerde yapılan budama çalışmaları bütün hızıyla devam ediyor. Her zaman yapılmayan ve genelde yaz mevsimi sonuna kadar uzayan dalların temizlenmesi şeklinde yapılan budama çalışmaları, ağaçların canlanıp uyanma zamanına girildiğinde sonlandırılmış olacak” denildi. Elektrik telleri ve direklere zarar veren ağaçları budayan SEDAŞ ekipleri, rüzgar, fırtına, kar ve buz yükü nedeniyle ağaçların telleri koparma sorununu da ortadan kaldırmış olacak.

ENERJİ HATTINDA AĞAÇ BAKIMI YASAL ZORUNLULUK

SEDAŞ’ın açıklamasında, “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, dağıtım şirketlerini hat bakımı için şebekeye yakın ağaçların iletkenlere yakın dallarının budanması konusunda yasal olarak yükümlü kılmaktadır. SEDAŞ bu konuda işletme bakım ekiplerine özel eğitimler aldırmıştır. Dolayısıyla, yaptığımız çalışmalar elektrik arızaları, can ve mal tehlikesi, teknik kayıpları da önlemek adına önem taşıyor. SEDAŞ ekiplerimiz dağıtım bölgemizde yer alan şebeke üzerinde, gerekli bakım çalışmalarına yaz aylarında yoğunluk veriyor.”denildi.

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