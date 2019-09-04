UlaşımPark’ın halk pazarı mesaisi

UlaşımPark, hat 11 ve tramvay seferleriyle halk pazarı günlerinde vatandaşların mağdur olmadan pazar yerine ulaşımını ve evine dönüşünü sağlıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş., Perşembe ve Cumartesi günü kurulan halk pazarına gelen vatandaşların ulaşımını hat 11 ve tramvay seferleri ile gerçekleştiriyor. Hat 11 ile vatandaşlar halk pazarının kurulduğu günlerde ve diğer günlerde Doğukışla- Valilik – İzmit Kent 1-2-3 ve Erenler güzergâhında yolculuk yapabiliyor. Hafta içi ve Cumartesi günleri 49 Pazar günü ise 29 sefer gerçekleştiren hat 11, vatandaşlar tarafından sevilerek tercih ediliyor.

42 DURAKTAN YOLCU ALIYOR

Halk Pazarı kurulduğu günlerde UlaşımPark garaj amirliği tarafından araçlar anlık kontrol edilirken, yoğunluk arttığı noktada ek seferlerle takviye yaparak pazara gelen ve giden vatandaşları temiz, konforlu ve tam vaktinde ulaşımlarını sağlıyor. Toplamda 42 duraktan yolcu alıp indiren otobüs, ring görevi de görerek halk pazarı harici diğer günlerde de vatandaşların ulaşımını kolaylaştırıyor.

TRAMVAY EK SEFER GERÇEKLEŞTİRİYOR

18 tramvay, 14 istasyon ve 20 kilometre boyunca vatandaşlara hizmet eden Akçaray tramvayı da Perşembe ve Cumartesi günleri vatandaşların halk pazarına rahat, hijyenik ve vaktinde gelebilmesi için ek mesai gerçekleştiriyor. Pazarın kurulduğu hafta içi Perşembe günü 274 sefer gerçekleştiren tramvay, hafta sonu ise Cumartesi günü 252 sefer gerçekleştiriyor. 6 dakikada bir olan sefer süreleri istasyonlarda oluşan yoğunluktan ötürü çıkarılan ek seferlerle 5 dakikaya kadar indiriliyor.

EK GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark, vatandaşların ulaşımını kolaylaştırırken aynı zamanda halk pazarı bölgesine ulaşım sağlayan vatandaşların güvenliğini de düşünüyor. Doğu Kışla istasyonunda gün içerisinde bulunan güvenlik çalışanlarına takviye yaparak çalışan sayısını artırıyor ve bu sayede giriş çıkışların kontrol altına alınmasını sağlıyor. Şüpheli görülen kişiler, bu sayede güvenlikler ve kontrol merkezi tarafından kontrol ediliyor. Kontrol temiz çıkarsa kişi, istasyona veya tramvaya alınıyor.