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ASAYİŞ:
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16 Suçtan Aranan Kişi Yakalandı

Kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, hırsızlık gibi 16 ayrı suçtan 15 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ve devam eden davaları bulunan kişi, İzmit'te yakalandı.

16 Suçtan Aranan Kişi Yakalandı

22 Mayıs 2019 Çarşamba 12:17

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Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, Kocaeli, İstanbul, Karabük, Zonguldak ve Gümüşhane'de kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, hırsızlık gibi 16 suçtan 15 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ve devam eden davaları bulunan Göksel A'nın İzmit'te olduğunu belirledi.

Ekipler, fiziki takibin ardından gerçekleştirdiği operasyonla 9 aydır aranan zanlıyı, Yahyakaptan Mahallesi'nde bir alışveriş merkezi önünde yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Göksel A, adliyeye sevk edildi. 



AA
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