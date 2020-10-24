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247 Adet İdari Para Cezası

Koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden 23.10.2020 günü yapılan denetim ve kontrollerde 2095 iş yeri denetlenmiş olup 22464 şahıs sorgulanmıştır.

247 Adet İdari Para Cezası

24 Ekim 2020 Cumartesi 14:49

  

                                          KOCAELİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 
Koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden 23.10.2020 günü yapılan denetim ve kontrollerde 2095 iş yeri denetlenmiş olup 22464 şahıs sorgulanmıştır. Yapılan denetimlerde; 

 Karantina ihlali yapan 22 şahsa, 

 Maske takma kuralına uyulmadığı için 220 şahsa ve 1 işyerine, 

 Sosyal mesafe kuralına uymayan 3 şahsa ve 1 işyerine, olmak üzere, 

Toplam 247 adet İdari para cezası uygulanmış olup yapılan idari işlemler haricinde çeşitli suçlardan aranan 60 şahıs yakalanmıştır. 

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü olarak, alınan tedbir kararlarının uygulanması ile ilgili denetimlerimiz kararlılıkla devam edecektir. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

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