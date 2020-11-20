371 Kişiye Para Cezası

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik dün yürütülen çalışmalar kapsamında 1443 iş yeri denetlendi, 21 bin 367 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, karantina ihlali yapan 21, maske takma kuralına uymayan 232, sosyal mesafe kuralına uymayan 18, yasaklanan yerlerde sigara içen 89 kişi ile tedbirlere uyulmayan 11 işletmenin sahibine para cezası uygulandı.

Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 45 şüpheli yakalandı.

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan trafik tedbirlerine istinaden yapılan denetimlerde ise 973 aracın kontrolü sağlandı.





