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4 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Kocaeli'de 5 ilçede hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

4 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

03 Aralık 2020 Perşembe 13:41

Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, son 3 ayda Gebze, Dilovası, Çayırova, Darıca ve İzmit ilçelerindeki jandarma ve polis sorumluluk bölgelerinde meydana gelen 20 plaka ve iş yerinden hırsızlık olayının şüphelileri tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanması için İstanbul'da gerçekleştiren operasyonda A.Y, Ö.G, R.Ç. ve K.G. gözaltına alındı. Şüphelilerin hırsızlık olaylarında kullandığı araç da ele geçirildi.

Şüphelilerin çaldıkları malzemeleri İstanbul'da sattıkları hurdacılar tespit edilerek, çalınan malzemeler bulunup sahiplerine teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



AA
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