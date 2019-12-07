banner462
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

5 Araç Birbirine Girdi

İzmit ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

5 Araç Birbirine Girdi

07 Aralık 2019 Cumartesi 15:16

Gazanfer Bilge Bulvarı santral rampasından şehir içi istikametine seyreden 2 otomobil, cip, hafif ticari araç ve kamyonet çarpıştı. Kazada araçta sıkışan kamyonet sürücüsü Hüseyin İri, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.İri ile diğer yaralı otomobil sürücüsü Özdemir Sayan, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yoldaki ulaşım, araçların çekilmesiyle normale döndü.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Günay Gönülaçar'ın Katiline 6 Sene Günay Gönülaçar'ın Katiline 6 Sene
Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Darıca'da FETÖ elebaşına ait kitap ve CD'ler bulundu Darıca'da FETÖ elebaşına ait kitap ve CD'ler bulundu
TÜBİTAK'DA FETÖ/PYD YAPILANMASI ÇÖKERTİLDİ! TÜBİTAK'DA FETÖ/PYD YAPILANMASI ÇÖKERTİLDİ!
Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 9 gözaltı kararı Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 9 gözaltı...
Kandıra Yolunda Rüzgar Gülü Devrildi Kandıra Yolunda Rüzgar Gülü Devrildi
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner377

banner149

banner378

Günay Gönülaçar'ın Katiline 6 Sene
Gebze'de, hareket halindeki midibüsten düşerek hayatını kaybeden genç kızın ölümüne ilişkin, sürücü...

Haberi Oku