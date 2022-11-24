6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, "cebir tehdit veya hile kullanarak kişi hürriyetinden yoksun kılma" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.S'nin saklandığı adresi tespit etti.

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

AA