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691 yıl hapisle aranan firari müteahhit, Yalova’da yakalandı

Koceli'nin Gebze ilçesinde, kendisini peygamber torunu olarak tanıtıp, konut yapma vaadiyle 1049 kişiyi dolandıran ve 691 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan müteahhit, Yalova’da yakalandı.

691 yıl hapisle aranan firari müteahhit, Yalova'da yakalandı

17 Temmuz 2021 Cumartesi 21:08

 Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 1049 kişinin paralarını 'konut yapma' yalanıyla dolandıran ve 691 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan müteahhit Mustafa Mallı, Yalova’da yakalandı.

Gebze'de 2008 ile 2013 yılları arasında halkın paralarını 'konut yapma' vaadiyle dolandıran müteahhit Mustafa Mallı, 1049 kişiyi mağdur etti.

O dönemde, iddiaya göre, kendisini 'peygamber torunu' olarak tanıtan Mallı, 'toplu konut' yalanıyla para topladığı kişiler arasında kura çekip, bazı kişileri umreye gönderdi.

'Toplu konut yapma' vaadini yerine getirmeyen Mallı hakkında, bir araya gelerek dernek kuranlar, şikayetçi oldu.

‘Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı’ suçundan tutuksuz yargılanan Mallı, 2013 yılında 691 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ortadan kaybolan Mallı, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu Yalova’da yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Mallı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

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