Akaryakıt Kaçakçılığına Geçit Yok

İl Emniyet Müdürlüğümüzce akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yaklaşık 6 aydır yürütülen planlı operasyon sonucu, 23.06.2020 günü İlimizle birlikte İstanbul, Düzce, Sakarya ve Konya illerinde eş zamanlı olarak 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Planlı operasyon süresince, piyasa değeri 1.449.985.40 TL toplam 271.622 litre kaçak madde ile karıştırılmış akaryakıt ele geçirilmiştir.

Ayrıca İlimizde Kartepe ve İzmit ilçelerinde bulunan ve şüphelilere ait olduğu belirlenen 2 ayrı iş yerinde de kaçak madde ile karıştırılmış akaryakıt ele geçirilmiştir. Şüpheli şahıslardan 5’i ifadeleri akabinde Müdürlüğümüzden serbest bırakılmıştır. Kalan 10 şüpheli ise işlemleri tamamlandıktan sonra 26.06.2020 günü Adli Makamlara sevk edilmişlerdir.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü olarak, İlimiz genelinde suçun önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecektir.