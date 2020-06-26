banner490
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Akaryakıt Kaçakçılığına Geçit Yok

İl Emniyet Müdürlüğümüzce akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yaklaşık 6 aydır yürütülen planlı operasyon sonucu, 23.06.2020 günü İlimizle birlikte İstanbul, Düzce, Sakarya ve Konya illerinde eş zamanlı olarak 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Planlı operasyon süresince, piyasa değeri 1.449.985.40 TL toplam 271.622 litre kaçak madde ile karıştırılmış akaryakıt ele geçirilmiştir.

Akaryakıt Kaçakçılığına Geçit Yok

26 Haziran 2020 Cuma 11:59

Ayrıca İlimizde Kartepe ve İzmit ilçelerinde bulunan ve şüphelilere ait olduğu belirlenen 2 ayrı iş yerinde de kaçak madde ile karıştırılmış akaryakıt ele geçirilmiştir. Şüpheli şahıslardan 5’i ifadeleri akabinde Müdürlüğümüzden serbest bırakılmıştır. Kalan 10 şüpheli ise işlemleri tamamlandıktan sonra 26.06.2020 günü Adli Makamlara sevk edilmişlerdir.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü olarak, İlimiz genelinde suçun önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecektir.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gebzede 2 kişinin parasını gasbettikleri iddiasıyla yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı Gebzede 2 kişinin parasını gasbettikleri iddiasıyla...
Gebze'de kombi çalan hırsızlar İstanbul'da yakalandı Gebze'de kombi çalan hırsızlar İstanbul'da yakalandı
Banka şubesinde zorla işlem yaptırmaya çalıştı Banka şubesinde zorla işlem yaptırmaya çalıştı
Gebze'de terör operasyonu Gebze'de terör operasyonu
Gebze'de aranan 5 hükümlü yakalandı Gebze'de aranan 5 hükümlü yakalandı
Aranan hükümlü yakalandı Aranan hükümlü yakalandı
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Gebzede 2 kişinin parasını gasbettikleri iddiasıyla...
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki kişinin cüzdanları ve parasını, silahla tehdit ederek gasbettikleri iddiasıyla...

Haberi Oku