Akü hırsızları yakalandı

Alınan bilgiye göre, Kocaeli'deki baz istasyonlarından farkı tarihlerde 48 akünün çalınması üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.Yapılan araştırmalar ve kamera incelemeleri sonucunda olaya karışan kişilerin ağabey kardeş olan A.G. ve A.G. olduğu tespit edildi.Jandarma ekiplerince İstanbul'da düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alınırken, zanlılardan birinin farklı suçlardan 96 kaydı ile 26 arama kararının olduğu belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden hakkında arama ve suç kaydı olan tutuklanırken, diğeri ise serbest bırakıldı.