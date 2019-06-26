ALO 191' 200 bin çağrıya yanıt verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" dolayısıyla yaptığı açıklamada, uyuşturucunun toplumun bugününü ve geleceğini tehdit eden bedensel, ruhsal ve sosyal boyutu olan önemli bir halk sağlığı sorunu niteliği taşıdığını belirtti.

Tüm dünyanın ortak sorunu olan uyuşturucuyla mücadelede, devlet, toplum ve kurumlar arası iş birliğinin önemine işaret eden Koca, "Devlet olarak, 2018-2023 Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında mücadelemizi yürütüyoruz. Bu çerçevede, gerek arz gerekse taleple mücadele alanında son derece önemli adımlar atılıyor." dedi.

Madde bağımlılığıyla sadece polisiye tedbirlerle mücadele edilemeyeceğine dikkati çeken Koca, bağımlılığın derin bir toplumsal sorun olduğunun altını çizdi.

Koca, uyuşturucunun adli ve ahlaki bir sorun olarak algılanması ve ele alınmasının, madde kullanıcılarının toplumdan dışlanmasına yol açtığını, bu yaklaşımın da cezalandırmayı ön plana çıkararak tedaviye engel oluşturduğunu vurguladı.

Bakanlığın madde bağımlılığıyla mücadele alanındaki çalışmalarına ilişkin bilgi veren Koca, "Uyuşturucuyla Mücadele Yüksek Kurulu"nun 2014'te oluşturulduğunu anımsattı.

Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda oluşturulan Acil Eylem Planı kapsamında, uyuşturucuyla etkin ve etkili mücadele için önemli adımlar atıldığını ifade eden Koca, şunları belirtti:

"Kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçların suistimal edilmelerinin önlenmesi için Elektronik Renkli Reçete Sistemi kullanıma açıldı. Bu sayede, kişi bazında bu ilaçların tek merkezden takibi ve kontrolü sağlanıyor. ALO 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattımız, 7 gün 24 saat esasına göre hizmet veriyor. Hem sorun yaşayan kişilere hem de yakınlarına, danışmanlık hizmeti ve tedaviye ulaşma imkanı sağlanıyor. 2019 Mayıs sonu itibarıyla, destek hattından 200 bine yakın çağrıya yanıt verildi."





"Hedefimiz ayaktan tedavi merkezi sayısı artırmak"

Bakan Koca, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezi (AMATEM) ile Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezlerinin (ÇEMATEM) sayı ve kapasitelerinin artırıldığına işaret ederek, "2015 Acil Eylem Planı'nın yayımlanmasından önce 33 tedavi merkezinde, 712 yatak kapasitesi ile hizmet sunulurken, bugün tedavi merkezi sayısını 117'ye, yatak kapasitesini ise bin 158'e yükseltmiş durumdayız. Hedefimiz, her 200 bin nüfusa bir adet ayakta tedavi merkezi açılmasını sağlamak." ifadelerini kullandı.





Bakanlığın, en çok tedavi sonrası destek konusu üzerinde yoğunlaştığını vurgulayan Koca, şunları kaydetti:

"Bağımlılıkla mücadele için verilen sağlık hizmetleri, daha ziyade arındırma ve tedaviye yönelik. Oysa tedavi sonrası gerekli psiko-sosyal şartlar sağlanmadığında tekrar başlamalar sık görülüyor. Bu sebeple tedavi sonrası bireylerin tekrar madde tuzağına düşmemesi için bütüncül bir mücadele yöntemi izliyoruz."