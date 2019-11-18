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Anadolu Otoyolu'nda otomobil tıra çarptı: 3 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Gebze geçişinde otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı. Hafif yaralı olan otomobil sürücüsü Mustafa Soran (sağda), ambulansta sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından itfaiye, polis ve kara yolları ekipleriyle eşi Nuran Soran'ın kazada kopan iki parmağını aradı.

Anadolu Otoyolu'nda otomobil tıra çarptı: 3 yaralı

18 Kasım 2019 Pazartesi 09:42

 Alınan bilgiye göre, otoyolun Gebze geçişi İstanbul yönünde Mustafa Soran idaresindeki 06 ACU 112 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen Seçkin Sarı'nın kullandığı 34 VB 3048 plakalı tıra arkadan çarptı. 

Çapmanın etkisiyle otomobilde sıkışan Nuran Soran, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kazada yaralanan Soran ve annesi Zuhre Kaya, sağlık ekiplerince Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada hafif yaralı olan otomobil sürücüsü, ambulansta sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından itfaiye, polis ve kara yolları ekipleriyle eşi Nuran Soran'ın kazada kopan iki parmağını aradı.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde aksayan trafik, araçların çekilmesiyle normale döndü.







AA
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