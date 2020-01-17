banner481
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Anne ve 4 çocuğunu yangından vatandaşlar kurtardı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde binada çıkan yangında anne ve 4 çocuğunu vatandaşlar kurtardı.

Anne ve 4 çocuğunu yangından vatandaşlar kurtardı

17 Ocak 2020 Cuma 15:58

Alınan bilgiye göre, Kadıköy Mahallesi Turan Güneş Caddesi'nde Y.M. ve ailesinin ikamet ettiği evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden vatandaşlar, anne ve 4 çocuğunu evden çıkardı.Binanın en üst katına da sıçrayan yangını, itfaiye ekipleri söndürdü. Yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi.

Vatandaşlardan Murat Cesur,  yaptığı açıklamada, çatıdaki dumanı fark etmesinin ardından eve koştuğunu belirterek, diğer vatandaşların da gelmesiyle evden anne ve 4 çocuğunu çıkardıklarını söyledi.

Yangına zamanında müdahale edildiğini dile getiren Cesur, "Yangın tahminimce çatıdan çıktı. Alev aşağıya doğru inmeye başlayınca paniğe kapıldık ama evdekileri kurtardık." ifadelerini kullandı.




AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaeliYangın
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Aranan hükümlü Kocaeli'de yakalandı Aranan hükümlü Kocaeli'de yakalandı
Kocaeli'de kaçak sigara operasyonu Kocaeli'de kaçak sigara operasyonu
Yolcu midibüsünden düşerek ölüme ilişkin dava Yolcu midibüsünden düşerek ölüme ilişkin dava
Korkmaz 2019 yılındaki adli gelişmeleri değerlendirdi Korkmaz 2019 yılındaki adli gelişmeleri değerlendirdi
Cezaevi firarisi yakalandı Cezaevi firarisi yakalandı
Kaldirik otu toplayan kişi avcılar tarafından kazara vuruldu Kaldirik otu toplayan kişi avcılar tarafından kazara...
Yukarı Çık

banner464

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner377

banner149

banner378

Aranan hükümlü Kocaeli'de yakalandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hakkında kesinleşmiş 26 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Haberi Oku