Aranan hükümlü tutuklandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Derince ve Körfez ilçelerinde 2015 yılında işlediği "birden fazla iş yerinden silahlı yağma" suçundan yargılandığı ağır ceza mahkemesince hakkında 10 yıl hapis cezası verilen S.Ö'yü (42) yakalamak için çalışma başlattı. Bir süre sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, hükümlüyü Derince ilçesi Yenikent Mahallesi'nde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ö. tutuklandı.