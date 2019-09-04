Balçıkta Uyuşturucu Operasyonu

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada ; Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu madde ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında,

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Gebze ilçesi Kadıllı Mahallesi Balçık Deresi mevkiinde bulunan ormanlık arazide esrar maddesi elde etmek amacıyla yasadışı kenevir bitkisi yetiştirildiği bilgisi alınmıştır.

Balçık Deresi mevkiinde yapılan arama/tarama faaliyetinde ekimi yapan şüpheli O.A yakalanmış olup; bahse konu mevkide (472) kök kenevir bitkisi ele geçirilmiştir. Operasyonun devamında şüpheli şahsın iş ve ev adreslerinde yapılan aramada;

⦁ 1 adet 7.62 mm çapında Nagant marka tabanca,

⦁ 2 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca,

⦁ 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek,

⦁ 11 adet 9 mm çapında fişek,

⦁ 181 adet 7.62 mm çapında Nagant marka tabancaya ait fişek,

⦁ 114 adet av tüfeği fişeği,

⦁ 115 gr kubar esrar,

⦁ 5 gr kokain uyuşturucu maddesi ele geçirilmiştir.

Konu ile ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatıyla şahıs gözaltına alınmış ve adli tahkikata başlanmıştır.