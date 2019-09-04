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Balçıkta Uyuşturucu Operasyonu

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada ; Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu madde ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında,

Balçıkta Uyuşturucu Operasyonu

04 Eylül 2019 Çarşamba 10:30

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Gebze ilçesi Kadıllı Mahallesi Balçık Deresi mevkiinde bulunan ormanlık arazide esrar maddesi elde etmek amacıyla yasadışı kenevir bitkisi yetiştirildiği bilgisi alınmıştır. 
          
     Balçık Deresi mevkiinde yapılan arama/tarama faaliyetinde ekimi yapan şüpheli O.A yakalanmış olup; bahse konu mevkide (472) kök kenevir bitkisi ele geçirilmiştir. Operasyonun devamında şüpheli şahsın iş ve ev adreslerinde yapılan aramada; 

1 adet  7.62 mm çapında Nagant marka tabanca, 
2 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 
2 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 
11 adet 9 mm çapında fişek, 
181 adet 7.62 mm çapında Nagant marka tabancaya ait fişek, 
114 adet av tüfeği fişeği, 
115 gr kubar esrar, 
5 gr kokain uyuşturucu maddesi ele geçirilmiştir. 
Konu ile ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatıyla  şahıs gözaltına alınmış ve adli tahkikata başlanmıştır. 
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