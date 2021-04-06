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BASIN DUYURUSU

Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu madde ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında İlimiz genelinde yapılan çalışmalarda;

BASIN DUYURUSU

06 Nisan 2021 Salı 09:22

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele 29.03.2021- 04.04.2021 tarihleri arasında İlimiz genelinde yapmış olduğu
uygulamalar neticesinde; 61 olayda, toplam 129 şahsa ADLİ İŞLEM Başlatılmış, bu şahıslardan 19’u Tutuklanmış, 2’si Adli
Kontrol Şartıyla Serbest kalmış, 108 şahıs Serbest kalmıştır.
Yapılan operasyon ve uygulamalar neticesinde;
 86 gr ESRAR,
 66 gr SKUNK
 2 kg 711 gr SENTETİK KANNABİNOİD (BONZAİ),
 1 kg 164 gr METAMFETAMİN,
 35 ad SENTETİK ECZA,
 34 ad ECSTASY ele geçirilmiştir.
Ayrıca yapılan bu operasyonlarda;
 1 ad TÜFEK,
 15 ad FİŞEK,
 2 ad HASSAS TERAZİ,
 400 TL Uyuşturucu Madde Ticaretinden Elde Edildiği Değerlendirilen Para Ele Geçirilmiştir.
İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin 29.03.2021 – 04.04. 2021 tarihleri arasında İlimiz
genelinde icra edilen operasyon ve uygulamalarda; 1 olayda, 3 şahıs hakkında Adli İşlem Başlatılmış olup, 1 Şahıs
adliyeye sevk edilmek üzere gözaltına alınmış, (2) şahıs hakkında ise serbest yargılanma kararı verilmiştir.
Yapılan operasyon ve uygulamalar neticesinde;
 44 gr ESRAR ele geçirilmiştir.


AA
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