BASIN DUYURUSU

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele 29.03.2021- 04.04.2021 tarihleri arasında İlimiz genelinde yapmış olduğu
uygulamalar neticesinde; 61 olayda, toplam 129 şahsa ADLİ İŞLEM Başlatılmış, bu şahıslardan 19’u Tutuklanmış, 2’si Adli
Kontrol Şartıyla Serbest kalmış, 108 şahıs Serbest kalmıştır.
Yapılan operasyon ve uygulamalar neticesinde;
86 gr ESRAR,
66 gr SKUNK
2 kg 711 gr SENTETİK KANNABİNOİD (BONZAİ),
1 kg 164 gr METAMFETAMİN,
35 ad SENTETİK ECZA,
34 ad ECSTASY ele geçirilmiştir.
Ayrıca yapılan bu operasyonlarda;
1 ad TÜFEK,
15 ad FİŞEK,
2 ad HASSAS TERAZİ,
400 TL Uyuşturucu Madde Ticaretinden Elde Edildiği Değerlendirilen Para Ele Geçirilmiştir.
İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin 29.03.2021 – 04.04. 2021 tarihleri arasında İlimiz
genelinde icra edilen operasyon ve uygulamalarda; 1 olayda, 3 şahıs hakkında Adli İşlem Başlatılmış olup, 1 Şahıs
adliyeye sevk edilmek üzere gözaltına alınmış, (2) şahıs hakkında ise serbest yargılanma kararı verilmiştir.
Yapılan operasyon ve uygulamalar neticesinde;
44 gr ESRAR ele geçirilmiştir.
AA