BASIN DUYURUSU

Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu madde ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında İlimiz genelinde yapılan çalışmalarda;

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele 29.03.2021- 04.04.2021 tarihleri arasında İlimiz genelinde yapmış olduğu

uygulamalar neticesinde; 61 olayda, toplam 129 şahsa ADLİ İŞLEM Başlatılmış, bu şahıslardan 19’u Tutuklanmış, 2’si Adli

Kontrol Şartıyla Serbest kalmış, 108 şahıs Serbest kalmıştır.

Yapılan operasyon ve uygulamalar neticesinde;

 86 gr ESRAR,

 66 gr SKUNK

 2 kg 711 gr SENTETİK KANNABİNOİD (BONZAİ),

 1 kg 164 gr METAMFETAMİN,

 35 ad SENTETİK ECZA,

 34 ad ECSTASY ele geçirilmiştir.

Ayrıca yapılan bu operasyonlarda;

 1 ad TÜFEK,

 15 ad FİŞEK,

 2 ad HASSAS TERAZİ,

 400 TL Uyuşturucu Madde Ticaretinden Elde Edildiği Değerlendirilen Para Ele Geçirilmiştir.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin 29.03.2021 – 04.04. 2021 tarihleri arasında İlimiz

genelinde icra edilen operasyon ve uygulamalarda; 1 olayda, 3 şahıs hakkında Adli İşlem Başlatılmış olup, 1 Şahıs

adliyeye sevk edilmek üzere gözaltına alınmış, (2) şahıs hakkında ise serbest yargılanma kararı verilmiştir.

Yapılan operasyon ve uygulamalar neticesinde;

 44 gr ESRAR ele geçirilmiştir.

AA