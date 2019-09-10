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Belediye etkinliğinde yer alan DJ hakkında suç duyurusu

ADD Kocaeli Şubesince, İzmit Belediyesinin etkinliğinde sahne alan bir DJ'nin sosyal medya hesaplarından PKK terör örgütü propagandası ve Atatürk düşmanlığı yapıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu

Belediye etkinliğinde yer alan DJ hakkında suç duyurusu

10 Eylül 2019 Salı 16:53

 Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Kocaeli Şubesince, İzmit Belediyesinin etkinliğinde sahne alan DJ Kardelen Başak A'nın sosyal medya hesaplarından PKK terör örgütü propagandası ve Atatürk düşmanlığı yapıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu. 

ADD Şube Başkanı Taylan Bingöl, yaptığı yazılı açıklamada, kent ve ülke gündeminde büyük yankı bulan SanatFest katılımcısı DJ Kardelen Başak A'nın sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili iddiaların dernekte de rahatsızlık yarattığını, söz konusu paylaşımlarda yer alan, "ırkçılık, Atatürk ve Türkiye düşmanlığı, terör örgütü PKK yandaşlığı" ifadelerinin oluşturdukları komisyon tarafından incelendiğini belirtti. 

Bingöl, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Komisyonca yapılan incelemede, sahte hesap olduğu iddia edilen Kardelen Başak A. adlı twitter hesabının gelen tepkiler üzerine anında kapatılması, bu kişinin kendi adına önemli kişisel bilgiler içeren diğer sosyal medya hesaplarında da yapılması, Kardelen Başak A'nın sahte olduğunu iddia ettiği hesaplar hakkında hiçbir hukuki işlem başlatmaması, bu kişi söz konusu paylaşımlardan dolayı yargılanıp beraat ettiğini açıklamasına rağmen, hiçbir hukuki belge ortaya koyamaması, dikkatimizi çekmiştir. Tüm bu çelişkiler neticesinde, çizgisinden asla ödün vermeyen Atatürkçü Düşünce Derneği Kocaeli Şubesi, Kardelen Başak A. adlı hesaplardan yapılan paylaşımlar hakkında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştur." 

- "Kent kamuoyunu rahatsız etti"

MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü de düzenlediği basın toplantısında, İzmit Belediyesinin kültür sanat etkinlikleri kapsamındaki faaliyetlerin yansımalarından, sağduyulu CHP'liler de dahil olmak üzere kent kamuoyunun rahatsız olduğunu ifade etti.

Söz konusu DJ'nin Sekapark'ta sahne aldırılmasına tepki gösteren Ünlü, şunları kaydetti:

"Böylesine büyük bir hatada en azından özür dilenmesini beklerken mağdur edebiyatına başvurulmuş, gençlerin önüne çıkartılan terör örgütü sempatizanının sözcülüğü yapılmıştır. Ortaya çıkan skandal karşısında pişkince bir tavır ortaya konulmuştur. Sonra köşeye sıkışan İzmit Belediye Başkanı haftalardır belediyenin resmi sayfasında ve kendi resmi sosyal medya kişisel hesaplarından anons ettiği organizasyonu bugün neredeyse inkar etme noktasına gelmiş, tutarsız beyanatlarıyla kent kamuoyunun kafasını karıştırmıştır." ifadelerini kullandı. 

Aydın Ünlü, bir gazetecinin "Suç duyurusunda bulunacak mısınız?" sorusu üzerine, parti organlarıyla yapacakları istişareler sonunda buna karar vereceklerini sözlerine ekledi.



AA
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