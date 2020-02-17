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Çayırova'da düğün dönüşü kaza

Çayırova'da düğünden dönenleri taşıyan minibüs devrildi: 10 yaralı

Çayırova'da düğün dönüşü kaza

17 Şubat 2020 Pazartesi 09:30

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, katıldıkları düğünden dönenlerin bulunduğu minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Yaşar G'nin kullandığı 41 P 4460 plakalı minibüs, Anadolu Otoyolu Şekerpınar gişelerinden yan yola girdiği sırada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp bariyerlere çarparak devrildi. 

Kazayı görenlerin bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile aralarında çocukların da olduğu minibüsteki 10 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle yan yolda kontrollü sağlanan ulaşım, minibüsün olay yerinden kaldırılmasıyla birlikte normale döndü.



AA
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