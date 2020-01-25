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Darıca'da trafik kazası :11 Yaralı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 11 kişi yaralandı

Darıca'da trafik kazası :11 Yaralı

25 Ocak 2020 Cumartesi 13:30

Alınan bilgiye göre, Sırasöğütler Mahallesi'nde 1648. Sokak'tan Çelikoğlu Caddesi'ne giren 41 TZ 636 plakalı hafif ticari araç, Eskihisar yönüne giden 41 YH 358 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle tekerleği kopan ve kontrolden çıkan 41 YH 358 plakalı araç, daha sonra karşı yönden gelen Mustafa H'nin kullandığı 34 COA 278 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada, minibüs ve diğer araçlarda bulunan toplam 11 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Farabi Devlet Hastanesi ile Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.



AA
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Anahtar Kelimeler
EskihisarYaralanmaTrafik KazasıDarica
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