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Darıca'daki yangın korkuttu

Darıca'daki bir arazide meydana gelen yangın paniğe neden oldu. Sebebi henüz belirlenemeyen yangın yerleşim birimleri yakınında kuru otlarla kaplı yaklaşık 2 dönümlük alanı kül etti.

Darıca'daki yangın korkuttu

07 Ağustos 2020 Cuma 10:29

Darıca yerleşim birimleri yakınında kuru otlarla kaplı yaklaşık 2 dönümlük alan yandı. Abdi İpekçi Mahallesi'nde makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın meydana geldi. Bölgenin kuru otlarla kaplı olması nedeniyle alevler kısa sürede yayıldı. Alevler yerleşim birimlerine sıçramadan itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaklaşık 2 dönümlük alan zarar gördü.

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