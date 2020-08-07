Darıca yerleşim birimleri yakınında kuru otlarla kaplı yaklaşık 2 dönümlük alan yandı. Abdi İpekçi Mahallesi'nde makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın meydana geldi. Bölgenin kuru otlarla kaplı olması nedeniyle alevler kısa sürede yayıldı. Alevler yerleşim birimlerine sıçramadan itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaklaşık 2 dönümlük alan zarar gördü.
Darıca'daki yangın korkuttu
Darıca'daki bir arazide meydana gelen yangın paniğe neden oldu. Sebebi henüz belirlenemeyen yangın yerleşim birimleri yakınında kuru otlarla kaplı yaklaşık 2 dönümlük alanı kül etti.