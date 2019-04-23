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DEAŞ ve El-Kaide operasyonu

Gebze, Darıca, Başiskele, Körfez ve Derince ilçelerinde DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Suriye uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.

DEAŞ ve El-Kaide operasyonu

23 Nisan 2019 Salı 11:46

 Kocaeli'de, terör örgütü DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda, Suriye uyruklu 5 şüpheli yakalandı.  

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ ve El Kaide adına faaliyette bulundukları tespit edilen 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Gebze, Darıca, Başiskele, Körfez ve Derince ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Suriye uyruklu M.B, A.E.A, E.E.A, Z.E.A ve A.E.B gözaltına alındı.  

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyale el konuldu. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.



AA
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Anahtar Kelimeler
Terör OperasyonuDaricaGebze
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