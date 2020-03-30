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Dilovası'nda fırsatçılara izin yok!

Korona virüs salgını sebebiyle özellikle hijyenik ürünlerde haksız fiyat artışı şikayetlerine karşı Dilovası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler dezenfektan, maske, kolonya satışı yapan marketlere ve eczanelere yönelik fiyat denetimlerini sıklaştırdı.

Dilovası'nda fırsatçılara izin yok!

30 Mart 2020 Pazartesi 16:51

 Dilovası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgınının Türkiye'de görülmesinin ardından özellikle hijyen ve gıda ürünlerinde yaşanan olumsuzluklar ve yüksek fiyat artışının önüne geçmek amacıyla kent genelindeki marketlerde denetimlerini sürdürüyor.

Özellikle kolonya, sabun gibi hijyen ürünleriyle uzun ömürlü gıdaların yer aldığı rafları gezen ekipler, fiş ve fatura kontrollerinde de bulunuyor.

VİRÜS FIRSATÇILIĞINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Yaşanan Koronavirüs tehlikesi nedeniyle halkın sağlığı ve yaşanan fahiş fiyat artışlarına müsaade etmeyeceklerini belirten Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Korona virüsü fırsat bilip bazı kişisel temizlik ve gıda ürünlerinin fahiş fiyatlarla satıldığını duyuyoruz. Bu konuda halkımızdan şikâyetler geliyor.  Zabıta Ekiplerimiz gıda ve temizlik ürünü satışı yapan işletmeleri denetleyerek hem ürünleri denetliyor, hemde fahiş fiyat artışı olup olmadığı konusunda da incelemelerde bulunuyor. Şikayetler sonucu tespit edilenlere gerekli yasal işlemlerin yapılmasını sağlıyoruz.” dedi.

 

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