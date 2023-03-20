Elektronik aksamını değiştirdikleri otomobilleri çalıp il dışında parçaladılar





- Emniyetteki işlemleri tamamlanan şebeke üyeleri adliyeye sevk edildi

İstanbul'da kapısını zorlayarak açtıkları aynı marka araçları, "beyin" olarak bilinen elektronik aksamını değiştirerek kontak anahtarın şifresini etkisiz hale getirip başka bir kontak anahtarla çalıştırıp çalan 7 kişilik şebeke 4 ilde düzenlenen operasyonla çökertildi. Şebekenin araçları çaldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul’da çeşitli yöntemler ile aynı marka araçların "beyin" alarak bilinen elektronik aksamının değiştirerek çalan şebeke, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği tarafından teknik takibe alındı. İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Kayseri’de düzenlenen operasyonlarda teknik takibe alınan Abdurrahim A., Gökhan Y., Yasin Y., Ayhan D., Erdoğan C., Ferdi D. ve Tolga S. polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Gökhan Y.'nin 8, Ayhan D.'nin ise 19 suç kaydı olduğu belirlendi.

Araçların beyin aksanını değiştiriyorlar

Şüpheli şahısların organize bir şekilde hareket edip, gözüne kestirdikleri araçların kapılarını zorlayarak açtıkları, "beyin" olarak bilinen elektronik aksamını değiştirerek kontak anahtarın şifresini etkisiz hale getirip başka bir kontak anahtarla çalıştırıp çaldıkları belirlendi.

21 adet araca el konuldu.

Şüphelilerin çaldıkları 21 araç da operasyonla ele geçirildi. Şüphelilerin hırsızlıktan bir gün önce, aracın bulunduğu noktaya gidip olay yerinde keşif yaptıkları tespit edildi. Şebeke üyelerinin çaldıkları araçların bir kısmının şase numarasını değiştirdikleri, bir kısmını ise il dışında parçalayarak yedek parça olarak sattıkları tespit edildi.

Hırsızlık anı anbean güvenlik kamerasında

Hırsızlardan birinin gece geç saatlerinde gerçekleştirdiği araç hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahsın araca bindikten kısa süre sonra olay yerinden uzaklaştığı görülüyor. Öte yandan 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İHA