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Emniyet, hırsızları yakaladı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’nün, çeşitli tarihlerde İzmit ve Darıca ilçelerinde meydana gelen 5 ayrı ‘Evden Hırsızlık’ olaylarının aydınlatılması amacıyla yaptığı çalışmaları sonuç verdi. Suç işleyenlerin kimlikleri tespit edildi.

Emniyet, hırsızları yakaladı

20 Temmuz 2020 Pazartesi 18:20

Hırsızlık yapan şahısların İstanbul’dan bir araçla Kocaeli’ne gelen bir grup olduğu tespit edildi. Şahısların 17.07.2020 günü tekrar ilimize gelmeleri üzerine İzmit ilçesinde düzenlenen operasyon ile D.Ç., G.A., Ç.B., N.T., F.Ç. ve H.İ.T. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların üzerlerinde, kapı/pencere kırmak veya açmak amacıyla kullanılan 1 adet levye ve 2 adet tornavida, 3 adet kapı dili düşürmeye yarayan plastik aparat ve parmak izi düşmesini engellemek amacıyla kullanılan çoraplar ele geçirildi. Yakalanan şahıslardan D.Ç.’nin 3, G.A.’nın 16,  Ç.B.’nin 10, N.T.’nin 25, H.İ.T.’nin 9 ve F.Ç.’nin ise 2 ayrı hırsızlık suçundan kaydı olduğu tespit edildi. Şüpheli şahıslar, Emniyet Müdürlüğünce işlemleri tamamlandıktan sonra adli makamlara sevk edildi.
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