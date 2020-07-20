Emniyet, hırsızları yakaladı

Hırsızlık yapan şahısların İstanbul’dan bir araçla Kocaeli’ne gelen bir grup olduğu tespit edildi. Şahısların 17.07.2020 günü tekrar ilimize gelmeleri üzerine İzmit ilçesinde düzenlenen operasyon ile D.Ç., G.A., Ç.B., N.T., F.Ç. ve H.İ.T. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların üzerlerinde, kapı/pencere kırmak veya açmak amacıyla kullanılan 1 adet levye ve 2 adet tornavida, 3 adet kapı dili düşürmeye yarayan plastik aparat ve parmak izi düşmesini engellemek amacıyla kullanılan çoraplar ele geçirildi. Yakalanan şahıslardan D.Ç.’nin 3, G.A.’nın 16,

Ç.B.’nin 10, N.T.’nin 25, H.İ.T.’nin 9 ve F.Ç.’nin ise 2 ayrı hırsızlık suçundan kaydı olduğu tespit edildi. Şüpheli şahıslar, Emniyet Müdürlüğünce işlemleri tamamlandıktan sonra adli makamlara sevk edildi.