Emniyet, kaçakçılara nefes aldırmıyor

İl Emniyet Müdürlüğünce kaçakçılığın önlenmesine ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında, Gebze'deki bir iş yeri ve depoya operasyon düzenlendi.Operasyonda, 643 kilogram kaçak tütün ile kıyılmış tütün doldurulmuş 23 bin 400 makaron yakalandı.