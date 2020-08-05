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Emniyet, kaçakçılara nefes aldırmıyor

İl Emniyet Müdürlüğünce kaçakçılığın önlenmesine ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında, Gebze'deki bir iş yeri ve depoya operasyon düzenlendi.Operasyonda, 643 kilogram kaçak tütün ile kıyılmış tütün doldurulmuş 23 bin 400 makaron yakalandı.

Emniyet, kaçakçılara nefes aldırmıyor

05 Ağustos 2020 Çarşamba 11:12

İş yeri ve depoda yapılan aramada, 260 kilogram bandrolsüz nargile tütünü, 383 kilogram tütün ile içi kıyılmış tütünle doldurulmuş 23 bin 400 makaron ele geçirildi.Olayla ilgili yakalanan S.D. hakkında yasal işlem yapıldı.



AA
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